गुरु नानक देव जी दिया एक ओंकार का संदेश; दिखाई समानता और एकता की राह: योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि गुरु नानक देव और सिख गुरुओं की स्मृति में होने वाले आयोजन निरंतर जारी रहने चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:34 PM IST
लखनऊ: सिख पंथ के संस्थापक श्रीगुरु नानक देव जी महाराज के 557वें प्रकाश पर्व पर डीएवी पीजी कालेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव का उद्देश्य अज्ञान पर ज्ञान और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करना था.
उन्होंने कहा कि जिस दौर में समाज जाति और छुआछूत के नाम पर बिखरा हुआ था और विदेशी आक्रांताओं के हमले हो रहे थे, उस समय गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का मंत्र देकर पूरी मानवता को एकता और समानता का संदेश दिया.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके जीवन, विचारों और शिक्षाओं को नमन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव ने स्पष्ट किया कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं. प्रत्येक मनुष्य समान सम्मान का अधिकारी है. उनकी दी गई शिक्षा की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है.
उन्होंने कहा कि श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा के महत्व को बताया है. गुरु नानक देव ने भी कीर्तन और भक्ति के माध्यम से समाज में सकारात्मक भावनाओं और एकता को मजबूत करने का संदेश दिया.
समानता और समरसता का जीवंत उदाहरण: मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारों में संचालित लंगर व्यवस्था को सामाजिक समानता और समरसता का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि लंगर में किसी व्यक्ति की जाति नहीं पूछी जाती. सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. यही भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की वास्तविक ताकत है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है, पलायन करना नहीं सिखाती. अन्याय का सामना करना और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप है.
धर्म की रक्षा के लिए बलिदान स्वीकार उन्होंने सिख गुरुओं के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज और उनके चारों साहिबजादों का बलिदान देश के लिए गौरव का विषय है.
विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ सिख वीरों का संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में सिख क्रांतिकारियों का योगदान गुरु परंपरा से मिली प्रेरणा का परिणाम था. चारों साहिबजादों ने कम उम्र में भी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान स्वीकार किया, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के सामने सिर नहीं झुकाया और भारत का मस्तक ऊंचा रखा.
उन्होंने कहा कि लखनऊ के सिख गुरुद्वारों के माध्यम से चारों साहिबजादों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है. मुख्यमंत्री आवास पर भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.
सिख गुरुओं के योगदान को याद करें: मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आह्वान किया कि गुरु नानक देव और सिख गुरुओं की स्मृति में होने वाले ऐसे आयोजन निरंतर जारी रहने चाहिए. समाज का दायित्व है कि वह सिख गुरुओं के योगदान को याद करें.
उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करे और नई पीढ़ी को उनके बलिदान और विचारों से परिचित कराए. उन्होंने कहा कि जब तक भारत सिख गुरुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखेगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी.
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