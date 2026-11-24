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गुरु नानक देव जी दिया एक ओंकार का संदेश; दिखाई समानता और एकता की राह: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सिख पंथ के संस्थापक श्रीगुरु नानक देव जी महाराज के 557वें प्रकाश पर्व पर डीएवी पीजी कालेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव का उद्देश्य अज्ञान पर ज्ञान और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करना था.

उन्होंने कहा कि जिस दौर में समाज जाति और छुआछूत के नाम पर बिखरा हुआ था और विदेशी आक्रांताओं के हमले हो रहे थे, उस समय गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का मंत्र देकर पूरी मानवता को एकता और समानता का संदेश दिया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके जीवन, विचारों और शिक्षाओं को नमन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव ने स्पष्ट किया कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं. प्रत्येक मनुष्य समान सम्मान का अधिकारी है. उनकी दी गई शिक्षा की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा के महत्व को बताया है. गुरु नानक देव ने भी कीर्तन और भक्ति के माध्यम से समाज में सकारात्मक भावनाओं और एकता को मजबूत करने का संदेश दिया. समानता और समरसता का जीवंत उदाहरण: मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारों में संचालित लंगर व्यवस्था को सामाजिक समानता और समरसता का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि लंगर में किसी व्यक्ति की जाति नहीं पूछी जाती. सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. यही भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की वास्तविक ताकत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है, पलायन करना नहीं सिखाती. अन्याय का सामना करना और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप है.