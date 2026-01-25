ETV Bharat / state

सीएम योगी आज वृंदावन में करेंगे बांकेबिहारी के दर्शन, भाजपा अध्यक्ष नवीन नितिन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी आ रहे

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई बड़े नेता भी वृंदावन पहुंचेंगे. छटीकरा मार्ग पर स्थित चंद्रोदय मंदिर के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भाग लेंगे.

वहीं, जनपद की मांट विधायक राजेश चौधरी के आवास पर भी ये नेता जाएंगे.





सीएम योगी ठाकुरजी के आज करेंगे दर्शन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई बड़े नेता आज वृंदावन पहुंच रहे हैं. सुबह 10 बजे श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे. वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद 11:00 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत ये नेता भाग लेंगे.





तैयारी में जुटे अधिकारी: रविवार को वृंदावन में वीवीआईपी कार्यक्रम आने के बाद विभागीय अधिकारी और आला अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं. रूट डायवर्जन को लेकर भी प्लानिंग की गई है. वृंदावन के श्री पवन हंस हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा. इसके बाद उनका काफिला वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगा. दर्शन के बाद मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भाग लेंगे,



शोक संवेदना देने पहुंचेंगे सीएम: रविवार को जनपद के मांट विधानसभा भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास पर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन विधायक के घर शोक सभा में पहुंचेंगे. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया रविवार को वीवीआईपी कार्यक्रम आने के बाद तैयारी पूरी की जा रही है. सभी प्वाइंटों पर ड्यूटी लगाई जाएगी.





ये भी पढे़ंः अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप के बाहर लगे 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे, लाठी–डंडा लेकर पहुंचे युवक