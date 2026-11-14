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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा कार्तिक मेले में पहुंच कर किया निरीक्षण, गंगा आरती कर की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा कार्तिक मेले में पहुंच कर किया निरीक्षण. ( ETV Bharat )

हापुड़: जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में विधिवत गंगा आरती कर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया.

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में लगने वाली प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और मेले को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12 बजे गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग द्वारा कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में पहुंच कर गंगा पूजन कर आरती की. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में लगने वाली प्रदर्शनी का भी जायज़ा लिया. इस दौरान उन्होंने मेले में बच्चों से भी मुलाकात कर उनका हाल जाना. वहीं बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद के स्टॉल का भी निरीक्षण किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की.