मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा कार्तिक मेले में पहुंच कर किया निरीक्षण, गंगा आरती कर की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री योगी ने मेले में लगनेवाली प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:28 PM IST
हापुड़: जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में विधिवत गंगा आरती कर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया.
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में लगने वाली प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और मेले को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12 बजे गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग द्वारा कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में पहुंच कर गंगा पूजन कर आरती की. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में लगने वाली प्रदर्शनी का भी जायज़ा लिया.
इस दौरान उन्होंने मेले में बच्चों से भी मुलाकात कर उनका हाल जाना. वहीं बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद के स्टॉल का भी निरीक्षण किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की.
साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायज़ा लिया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हो गए.
वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी. मेला स्थल पर हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए निर्धारित स्थान पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी.
मुख्यमंत्री के सड़क मार्ग से आने की सूचना मिलते ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के निर्धारित रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी. वहीं मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया हुए हैं.
बता दें कि ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हापुड़ पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थीं. श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार मेले की व्यवस्थाओं पर निगरानी कर रहा है.