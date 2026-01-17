मणिकर्णिका घाट विवाद के बीच अचानक बनारस पहुंचे सीएम योगी; बोले-काशी की विरासत को बदनाम कर रहे कुछ लोग
चंदौली में न्यायालय भवन के उद्घाटन के बाद सीएम योगी सीधे वाराणसी पहुंचे हैं. हालांकि मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 3:37 PM IST
वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी पहुंचे हैं. उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और आरती की. इसके बाद मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया. पिछले कई दिनों से काशी के अति प्राचीन और प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्यों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है.
सीएम योगी का वाराणसी का यह दौरा अचानक से फाइनल किया गया. चंदौली में न्यायालय भवन के उद्घाटन के बाद सीएम योगी सीधे वाराणसी पहुंचे हैं. वाराणसी पहुंचने पर सीएम सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे. मंदिर में दर्शन पूजन और आरती करने के बाद सीएम का मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. वह सीधे सर्किट हाऊस के लिए रवाना हो गए.
#LIVE: जनपद वाराणसी में मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की पत्रकार बंधुओं से वार्ता https://t.co/mRiESm427H— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 17, 2026
चंदौली में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी शनिवार को सीधे काल भैरव मंदिर गए और दर्शन करने के बाद वह सीधे विश्वनाथ मंदिर आए. सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश हुई. कुछ लोग काशी के विकास में बैरियर बना रहे हैं, इसलिए आज मुझे खुद यहां आना पड़ा है.
उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में काशी एक बार फिर से आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण कर रही है. एक नई ऊंचाइयों को छू रही है. काशी को वैश्विक नई पहचान मिल रही है. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से पहले काशी के क्या हालात थे सबको पता है. यह किसी से छिपा नहीं है.
उन्होंने कहा कि गंगाजल आचमन को दूर स्नान करने के लायक भी नहीं था. आज आचमन भी हो रहा है. स्नान घाटों की दुर्गति की बात सब जानते हैं. आज घाट आकर्षित हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज काशी विश्वनाथ में 50 हजार श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं. पहले यहां 5000 श्रद्धालु भी दर्शन करने नहीं आ सकते थे.
उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की विरासत को बदनाम कर रहे हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में जब विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू हुआ और 2021 जब तक काम चल रहा था, तब तक लोग साजिश रच रहे थे. काशी विश्वनाथ मंदिर और धाम के बनने के बाद कोई यह कहे कि मंदिर तोड़े गए हैं तो यह झूठ है.
उन्होंने कहा कि मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है. मंदिर नए रूप में खड़े हुए हैं. पहले बहुत जर्जर हालत में थे. अब उन मंदिरों को नए सिरे से पुनरुद्धार किया गया है. काशी में 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी हुई थी. यूरोप में वह मूर्ति मिली और प्रधानमंत्री के प्रयास से वह मूर्ति काशी में वापस आई और बाबा विश्वनाथ के धाम में उसकी स्थापना की गई.
उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यह प्रयास क्यों नहीं किया. क्योंकि उनको भारत की विरासत के प्रति सम्मान नहीं था. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को विरासत के सम्मान से परहेज था. तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से भारत को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती.
उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अहिल्याबाई होल्कर को कभी भी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया. अहिल्याबाई होल्कर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, यह प्रधानमंत्री के कारण संभव हुआ.
उन्होंने कहा कि आज जो लोग काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अभिरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिश करके उसमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि तीन-चार दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनर्गल और झूठी तस्वीरों को प्रस्तुत किया गया है. जनता जनार्दन को गुमराह किया जा रहा है. यह लोग वही हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया. अपने समय विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इस विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से यह लोग बाज नहीं आ रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले यहां के नाविक डीजल और केरोसिन से अपनी स्टीमर का संचालन करते थे, आज सीएनजी और अत्याधुनिक सुविधा उनके पास आ चुकी है. पहले की तुलना में उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है. आज आकर्षण का केंद्र काशी के घाट बने हुए हैं. हजारों लोगों की आजीविका का यह माध्यम बन चुका है.
उन्होंने कहा कि इन सब से ध्यान हटाने के लिए यह साजिश हो रही है, क्योंकि जब काशी में कोई नया काम शुरू होता है तो इन लोगों के द्वारा निगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने कहा कि शमशान को हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट यहां पर प्राचीन काल से ही सनातन धर्म से जुड़े लोग आते रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर आज भी जाने पर दिखाई देगा या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाती है, किन स्थितियों में होती है. हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है. अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से दे नहीं सकता है. हमारे 16 संस्कारों में सनातन धर्म के अंदर यह महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के यह सभी कार्यक्रम पूरे होने चाहिए. सरकार उसको सुविधा देने के लिए संस्थाओं को सहयोग कर रही है, जो इस कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं.
मणिकर्णिका घाट विवाद: मणिकर्णिका घाट पर 9 जनवरी 2026 से विस्तारीकरण और रिनोवेशन का काम शुरू हुआ है. इसी दौरान एक पत्थर का चबूतरा और उसमें राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा ध्वस्त हो गई.
इतना ही नहीं एक अन्य प्रतिमा के साथ एक शिवलिंग भी ध्वस्त हो गया है. मलबे में टूटी मूर्तियों का वीडियो वायरल होने के बाद से ही इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासनिक अधिकारी भी कई बार सफाई दे चुके हैं.
इस मामले में प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने भी स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच सीएम के अचानक दौरे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है.
मणिकर्णिका घाट मामले पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हमला बोला है. सीएम योगी के दौरे को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई है. हालांकि अब मणिकर्णिका घाट जाने का उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: बहराइच में होमगार्ड जवानों ने डीएम कार्यालय घेरा; महसी एसडीएम के निलंबन की मांग, कार्य बहिष्कार की चेतावनी