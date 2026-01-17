ETV Bharat / state

मणिकर्णिका घाट विवाद के बीच अचानक बनारस पहुंचे सीएम योगी; बोले-काशी की विरासत को बदनाम कर रहे कुछ लोग

अचानक बनारस पहुंचे सीएम योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी पहुंचे हैं. उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और आरती की. इसके बाद मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया. पिछले कई दिनों से काशी के अति प्राचीन और प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्यों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. सीएम योगी का वाराणसी का यह दौरा अचानक से फाइनल किया गया. चंदौली में न्यायालय भवन के उद्घाटन के बाद सीएम योगी सीधे वाराणसी पहुंचे हैं. वाराणसी पहुंचने पर सीएम सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे. मंदिर में दर्शन पूजन और आरती करने के बाद सीएम का मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. वह सीधे सर्किट हाऊस के लिए रवाना हो गए. चंदौली में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी शनिवार को सीधे काल भैरव मंदिर गए और दर्शन करने के बाद वह सीधे विश्वनाथ मंदिर आए. सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश हुई. कुछ लोग काशी के विकास में बैरियर बना रहे हैं, इसलिए आज मुझे खुद यहां आना पड़ा है. उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में काशी एक बार फिर से आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण कर रही है. एक नई ऊंचाइयों को छू रही है. काशी को वैश्विक नई पहचान मिल रही है. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से पहले काशी के क्या हालात थे सबको पता है. यह किसी से छिपा नहीं है. उन्होंने कहा कि गंगाजल आचमन को दूर स्नान करने के लायक भी नहीं था. आज आचमन भी हो रहा है. स्नान घाटों की दुर्गति की बात सब जानते हैं. आज घाट आकर्षित हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज काशी विश्वनाथ में 50 हजार श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं. पहले यहां 5000 श्रद्धालु भी दर्शन करने नहीं आ सकते थे. उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की विरासत को बदनाम कर रहे हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में जब विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू हुआ और 2021 जब तक काम चल रहा था, तब तक लोग साजिश रच रहे थे. काशी विश्वनाथ मंदिर और धाम के बनने के बाद कोई यह कहे कि मंदिर तोड़े गए हैं तो यह झूठ है. उन्होंने कहा कि मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है. मंदिर नए रूप में खड़े हुए हैं. पहले बहुत जर्जर हालत में थे. अब उन मंदिरों को नए सिरे से पुनरुद्धार किया गया है. काशी में 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी हुई थी. यूरोप में वह मूर्ति मिली और प्रधानमंत्री के प्रयास से वह मूर्ति काशी में वापस आई और बाबा विश्वनाथ के धाम में उसकी स्थापना की गई. उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यह प्रयास क्यों नहीं किया. क्योंकि उनको भारत की विरासत के प्रति सम्मान नहीं था. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को विरासत के सम्मान से परहेज था. तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से भारत को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अहिल्याबाई होल्कर को कभी भी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया. अहिल्याबाई होल्कर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, यह प्रधानमंत्री के कारण संभव हुआ.