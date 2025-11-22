ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले, 9 महीने बाद प्रयागराज आया हूं, माघ मेला 2026 में मिलेगा महाकुंभ 2025 जैसा फील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के किए दर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और माघ मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज आना मेरा सौभाग्य है. नौ महीने बाद आगमन हुआ है. माघ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 2024 की तुलना में इस बार माघ मेले का दायरा बढ़ाया गया है. सीएम योगी ने कहा, इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में बसाया जाएगा. इस बार संगम पर डेढ़ महीने तक लगने वाले माघ मेला में देश–दुनिया से करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. 25 से 30 लाख के लगभग कल्पवासी कल्पवास करेंगे. माघ मेले में साफ गंगाजल रहेगा. अभी 19 हजार क्यूसेक पानी है. माघ मेले के दौरान 10 हजार क्यूसेक पानी रहेगा. उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से 245 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जा रही है जो पेयजल उपलब्ध कराएगी. 85 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बिछाई जा रही है. माघ मेले में रहेगी महाकुंभ जैसी व्यवस्था: मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 में व्यवस्थाओं की तारीफ दुनियाभर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने की थी. माघ मेले में भी महाकुंभ की तरह की साफ–सफाई, सुरक्षा रहेगी. जल की शुद्धता की जिम्मेदारी नमामि गंगे और सिंचाई विभाग को सौंपी गई है. माघ मेला में लगाए जाएंगे 23 हजार सफाई कर्मी: 160 किलोमीटर लंबी चकर्ड प्लेट्स बिछाई जाएंगी. 47 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन भी बिछाई जाएगी. इसके अलावा माघ मेला क्षेत्र में 10 हॉस्पिटल, 12 सीएचसी, 50 एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी. 8 हजार डस्टबीन, 23 हजार सफाई कर्मी भी तैनात रहेंगे. सीसीटीवी और एआई टेक्नीक के 400 कैमरों से होगी निगरानी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि महाकुंभ की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरों का जाल पूरे माघ मेला क्षेत्र में बिछाया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा.