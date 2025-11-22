ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले, 9 महीने बाद प्रयागराज आया हूं, माघ मेला 2026 में मिलेगा महाकुंभ 2025 जैसा फील

सीएम योगी ने कहा, माघ मेला 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में बसाया जाएगा. देश–दुनिया से करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के किए दर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 3:26 PM IST

4 Min Read
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और माघ मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज आना मेरा सौभाग्य है. नौ महीने बाद आगमन हुआ है. माघ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 2024 की तुलना में इस बार माघ मेले का दायरा बढ़ाया गया है.

सीएम योगी ने कहा, इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में बसाया जाएगा. इस बार संगम पर डेढ़ महीने तक लगने वाले माघ मेला में देश–दुनिया से करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. 25 से 30 लाख के लगभग कल्पवासी कल्पवास करेंगे.

माघ मेले में साफ गंगाजल रहेगा. अभी 19 हजार क्यूसेक पानी है. माघ मेले के दौरान 10 हजार क्यूसेक पानी रहेगा. उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से 245 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जा रही है जो पेयजल उपलब्ध कराएगी. 85 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बिछाई जा रही है.

माघ मेले में रहेगी महाकुंभ जैसी व्यवस्था: मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 में व्यवस्थाओं की तारीफ दुनियाभर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने की थी. माघ मेले में भी महाकुंभ की तरह की साफ–सफाई, सुरक्षा रहेगी. जल की शुद्धता की जिम्मेदारी नमामि गंगे और सिंचाई विभाग को सौंपी गई है.

माघ मेला में लगाए जाएंगे 23 हजार सफाई कर्मी: 160 किलोमीटर लंबी चकर्ड प्लेट्स बिछाई जाएंगी. 47 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन भी बिछाई जाएगी. इसके अलावा माघ मेला क्षेत्र में 10 हॉस्पिटल, 12 सीएचसी, 50 एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी. 8 हजार डस्टबीन, 23 हजार सफाई कर्मी भी तैनात रहेंगे.

सीसीटीवी और एआई टेक्नीक के 400 कैमरों से होगी निगरानी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि महाकुंभ की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरों का जाल पूरे माघ मेला क्षेत्र में बिछाया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा.

यूपी रोडवेज की 3800 बसें माघ मेले के लिए लगेंगी: मुख्य स्नान पर्वों पर डायवर्सन लागू होगा और भीड़ की निगरानी होगी, ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो. श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 75 शटल बस समेत 3800 बसों का बेड़ा रहेगा. 200 रिजर्व बसे होंगी जो भीड़ बढ़ने पर चलाई जाएंगी. इसके अलावा माघ मेले में 17 थाने, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 20 फायर वॉच टावर, 5 किलोमीटर लंबा डीप वॉटर बैरीकेडिंग की व्यवस्था होगी.

योगी ने हनुमान कॉरिडोर का निरक्षण किया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया. बंधवा स्थित बड़े हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की. श्री बाघमबारी गद्दी मठ के पीठाधीश्वर बलबीर गिरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया.

हाई कोर्ट के जज की बेटी की शादी में पहुंचे मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री सुबह 10:00 बजे विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने सिविल लाइंस के होटल कान्हा श्याम पहुंचकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज एमसी त्रिपाठी की बेटी की शादी में शिरकत की. यहां उन्होंने वर–वधू को आशीर्वाद दिया और आधे घंटे तक वहां रहे. सभी से मिले और बात की. इसके बाद मुख्यमंत्री शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के घर पहुंचे.

हर्षवर्धन बाजपेयी के यहां उन्होंने पास में ही बनाए गए हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भागीदारी की. इसके बाद सीधे माघ मेला क्षेत्र पहुंचे. हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद लेटे हनुमान जी की पूजा–अर्चना की. इसके बाद अधिकारियों के साथ प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के एआईट्रिपलसी के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की.

ये भी पढ़ेंः सीएम योगी बोले- आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, आठ साल में 45 लाख करोड़ का निवेश आया

