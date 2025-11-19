ETV Bharat / state

यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंची किसान सम्मान निधि, सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार

सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार ( Photo credit: ANI & ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान निधि का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. प्रधानमंत्री ने बुधवार को कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की. इससे देश के नौ करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये आए. इससे उत्तर प्रदेश के भी 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं.











मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्यरत हैं. बुधवार को इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित 'दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन-2025' में देश भर के नौ करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हस्तांतरित कर सशक्त कृषि और आत्मनिर्भर किसान के संकल्प को और दृढ़ किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को भी इस किस्त का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है.