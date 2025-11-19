यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंची किसान सम्मान निधि, सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार
प्रधानमंत्री ने बुधवार को कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की.
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान निधि का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. प्रधानमंत्री ने बुधवार को कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की. इससे देश के नौ करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये आए. इससे उत्तर प्रदेश के भी 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्यरत हैं. बुधवार को इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित 'दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन-2025' में देश भर के नौ करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हस्तांतरित कर सशक्त कृषि और आत्मनिर्भर किसान के संकल्प को और दृढ़ किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को भी इस किस्त का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है.
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले- 2 करोड़ 15 लाख किसानों को सीधे पहुंचा लाभ : कृषि निदेशालय के ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है, जिससे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख किसानों को सीधे लाभ पहुंचा है. उन्होंने सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और राहत पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
मंत्री ने कहा कि राज्य की कृषि व्यवस्था पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त है और किसी किसान को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि 2022, 2023 और 2024 में खाद की कोई कमी नहीं आई और 2025 में तो भरपूर खाद उपलब्ध है, ऐसे में संकट की बात करना सिर्फ अफवाह फैलाने जैसा है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. राज्य की जनता सरकार के साथ है और विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है.
मंत्री ने बताया कि किसानों की सेवा में उद्यान विभाग लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है. इसी कड़ी में आगरा में एक विश्वस्तरीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है. उन्होंने कहा कि दुनिया में अब तक केवल साउथ अमेरिका के लीमा में ऐसा एक अनुसंधान केंद्र था और उसकी एक शाखा चीन में थी. अब इसका दूसरा बड़ा केंद्र आगरा में स्थापित किया गया है. इसके साथ ही प्रदेश में कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय में और बढ़ोतरी होगी.
