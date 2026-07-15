सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, परिवहन विभाग के रडार पर 3 बड़ी कंपनियां
सावधान! DL बनाने वाली कंपनियों में चल रहा था नौकरी का बड़ा खेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:54 PM IST
लखनऊ: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली आउटसोर्स एजेंसियों पर भर्ती के नाम पर कथित रिश्वतखोरी, अवैध वसूली और कर्मचारियों के शोषण के मामले में अब परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में शिकायत पहुंचने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है.
आमने-सामने पूछताछ: दो बार शिकायत पहुंचने के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय में तीनों एजेंसियों के प्रतिनिधियों और पीड़ित कर्मचारियों को मंगलवार को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की गई. इस दौरान एजेंसियां कई अहम सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं. अब इन कंपनियों पर गाज गिरना लगभग तय है.
एजेंसियों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए हैं. एजेंसियों के प्रतिनिधि संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं. जांच जारी है. जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी.- केडी सिंह गौड़, जांच अधिकारी, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रवर्तन)
सबूत के लिए मिला समय: फिलहाल जांच अधिकारी ने तीनों एजेंसियों को अपना लिखित पक्ष और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट जल्द शासन को भेजी जाएगी. रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एजेंसियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. कर्मचारियों का कहना है कि, जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जानी चाहिए.
CM योगी के निर्देश पर एक्शन: पीड़ित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने दो सदस्यीय जांच समिति गठित की. समिति की जांच के बाद कानपुर के कर्मचारी नीरज यादव को दोबारा नियुक्ति दिलाई गई और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई. हालांकि अन्य कर्मचारियों को राहत नहीं मिलने पर सभी पीड़ित कर्मचारी एक बार फिर सामूहिक रूप से जनता दरबार पहुंचे, और पूरे मामले की शिकायत की. दूसरी बार शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने तीनों एजेंसियों के खिलाफ गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद परिवहन विभाग ने जांच की गति तेज करते हुए तीनों एजेंसियों के प्रतिनिधियों को परिवहन आयुक्त कार्यालय तलब किया.
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