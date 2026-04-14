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आंबेडकर जयंती पर सीएम योगी बोले- "75 जनपदों में बाबा साहब की मूर्ति के पास बनेगी बाउंड्रीवॉल और छतरी"

डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर लखनऊ में भव्य समारोह आयोजित.

आंबेडकर जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आंबेडकर जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : 'भारत रत्न' बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर लखनऊ में भव्य समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मुझे प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है.

उन्होंने कहा कि आज हमने 75 जनपदों में पहले चरण में एक-एक और उसके बाद अन्य सभी उन स्थानों को जहां से बाबा भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं की सार्वजनिक भूमि पर, वहां पर जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां मूर्ति के ऊपर कोई छतरी नहीं है वहां पर बाबा साहेब की मूर्ति के पास बाउंड्रीवॉल बनाने और ऊपर से छतरी बनाने के लिए आज 75 जनपदों में कार्यों का शिलान्यास यहां पर हुआ है.

उन्होंने आरोप लगाया कि याद करिए यही समाजवादी पार्टी के लोग महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली लालपुर, चित्रकूट में भी कब्जा कर रहे थे. वहां नहीं जाने देते थे, वहां पर जो साधु रहते हैं वह मेरे पास बार-बार आते थे. आज हम वहां पर रोप-वे दे रहे हैं, वहां जाने के लिए सड़क भी बना दी गई है. हमने प्रशासन से कहा है कि इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो जो महर्षि वाल्मीकि की पावन स्थल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संपूर्ण जीवन 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना की सिद्धि तथा दलितों, वंचितों, गरीबों एवं मातृशक्ति को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए समर्पित रहा. उन्होंने कहा कि जो 'बाबा साहब' के दर्शन के विपरीत हो, जो गरीबों, वंचितों, दलितों का हक छीनने के लिए प्रेरित करता हो, हमें उनका कतई समर्थन नहीं करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि 'बाबा साहब' ने कहा था- मैं पहला और अंतिम रूप से भी एक भारतीय रहूंगा, हमेशा भारतीय रहूंगा. उन्होंने आरोप लगाया कि 'बाबा साहब' से जुड़े पांच तीर्थों का विकास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नहीं किया. उन्होंने कहा कि स्टेट गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया. कांग्रेस ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न न मिले इसके लिए हर प्रकार के षड्यंत्र रचे.


इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में पहले चरण में जहां-जहां बाबा साहब की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर हैं, वहां बाउंड्री वॉल, छतरी और छत बनाने का काम शुरू किया जा रहा है. इसकी आधारशिला आज रख दी गई है. उन्होंने सद्गुरु रविदास महाराज की जन्मभूमि वाराणसी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वहां लाखों श्रद्धालुओं के लिए जगह नहीं होती थी, सिंगल लेन सड़क थी और सपा सरकार में कार्यक्रम नहीं होने दिए जाते थे.

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार आने के बाद 2 लाख लोगों के लिए पार्क बनाया गया, भव्य प्रतिमा स्थापित की गई और चार लेन की सड़क बनाई गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के कार्यों के प्रति पूरी सरकार कृतज्ञ है. कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन भी किया गया.

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