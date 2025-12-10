ETV Bharat / state

"स्मार्टफोन और ड्रग्स का नशा, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती"; सीएम योगी बोले-इनसे बचेंगे तो भविष्य बचा पाएंगे

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम योगी और अन्य अतिथि. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज युवाओं के सामने दो चुनौतियां हैं. एक ड्रग्स का और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा. इन दोनों नशों से बचना होगा. इनसे युवा जितना बच पाएंगे, उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे. नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे. सीएम योगी बुधवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित मुख्य महोत्सव को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे, जिनका का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी. एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा. क्योंकि, नशा माफिया तेजी के साथ युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है. अकादमिक संस्थाओं को भी इसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा. सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा. क्योंकि, देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है. उसको हम अवसर न दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन पर युवाओं का अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करना होगा. हालांकि एकाएक यह कर पाना कठिन होगा, इसलिए धीरे-धीरे कम करिए. आवश्यक हो तभी आधा या एक घंटा तक ही आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करिए. समय तय करिए कि मुझे जब आवश्यक बात करनी है तभी बात करूंगा, अनावश्यक नहीं. मुख्यमंत्री ने कहा स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग आपकी आंख की साइट को प्रभावित करेगा. मस्तिष्क को कुंद कर देगा, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को भी यह पूरी तरह कमजोर कर देगा. इसलिए स्मार्टफोन से जितना बच सकते हैं, बचने का प्रयास करना चाहिए.