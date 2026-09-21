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मेरठ में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- 'मंथरा बुद्धि' पैदा करती है घुटन, बीजेपी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि

मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति केंद्र संयोजकों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला.

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मेरठ में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा नया जोश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 4:14 PM IST

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मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में शक्ति केंद्र संयोजक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया. साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना. सीएम बोले मंथरा बुद्धि हमेशा ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जिससे लोगों में घुटन पैदा होती है.

एक बीमारी परिवारवाद और जातिवाद की सपा, बसपा और इंडि गठबंधन ने दी थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई.

मेरठ में शक्ति केंद्र संयोजकों के बीच पहुंचे सीएम योगी (Video Credit: ETV Bharat)

बीजेपी के लिए दल से बढ़कर देश है सर्वोपरि: सीएम योगी ने कहा कि राजनीतिक दल अपना हित साधने में जुटे हैं. लेकिन व्यक्ति से बढ़कर दल और दल से बढ़कर देश मानने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है जो कहती है कि सब कुछ देश ही है. एक मंथरा बुद्धि है जो यहां से पलायन कराती है और किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है. यह मंथरा बुद्धि हमेशा ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जिससे लोगों में घुटन होती है.

पीएम मोदी के नेतृत्व में बदला देश का माहौल: याद कीजिए, एक समय देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था. लेकिन परिवर्तन तब देखा गया जब गुजरात के तत्कालीन सीएम ने पीएम के रूप में जिम्मेदारी संभाली. आज भारत दुनिया में आंख में आंख मिलाकर बात करता है. अब यह नया भारत है और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया में टॉप 5 में शामिल है.

विपक्ष पर कांवड़ यात्रा रोकने का लगाया आरोप: पहले भारत की सनातन परंपरा को कोसा जाता था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है. काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है. इसके अलावा हम लोगों ने विदुर कुटी के विकास के लिए भी धनराशि आवंटित की है. याद कीजिए इन लोगों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगा सकता.

यूपी में खेल विश्वविद्यालय और नमो भारत की मिली सौगात: यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहीं मेरठ में बनी है और नमो भारत ट्रेन भी सफलतापूर्वक चल रही है. राज्य में फिल्म सिटी बन रही है और देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल कंपोनेंट अब यूपी में तैयार हो रहे हैं. दंगाइयों की कमर तोड़ी गई है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार आया है. अब आपको कोई यूपी वाला कहकर प्रताड़ित नहीं करेगा बल्कि पहचान बताने पर सम्मान मिलेगा.

सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार का किया दावा: पहले न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी सुरक्षित थे, व्यापारियों के यहां डकैती पड़ जाती थी. इस बड़े बदलाव के लिए पीएम मोदी और आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है. अब आपकी आने वाली पीढ़ी आपको किसी कमी के लिए कोसेगी नहीं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि जो काम 500 वर्षों में नहीं हुआ, वह पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है.

2017 के बाद बदला यूपी का आर्थिक परिदृश्य: दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी को बनाने का असली श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है. महाभारत में कृष्ण की भूमिका सारथी की थी और वही भूमिका मेरी भी है. राज्य में समाज के हित के लिए जो भी जरूरी होगा, वह काम मैं करूंगा. 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था, लेकिन आज यह अर्थव्यवस्था के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है.

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कांवड़ यात्रा रोकने वालों पर सीएम योगी ने साधा निशाना. (Photo Credit: ETV Bharat)

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' बनी यूपी की नई पहचान: आज यूपी की पहचान 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' नहीं बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' बन चुकी है और हर जिले के उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है. पहले जहां कट्टा और बंदूक पहचान थी, वहीं अब अयोध्या, काशी और मथुरा को नई सांस्कृतिक पहचान मिल रही है. जो लोग पहले दंगाइयों को सीएम आवास पर बुलाकर सम्मानित करते थे, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा. ऐसे लोग फिर से समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे.

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2017 से पहले बीमारू राज्य था यूपी: सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

राष्ट्रीय नायकों के सम्मान और एकता का दिया संदेश: कोतवाल धनसिंह गुर्जर, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राष्ट्र के सच्चे नायक हैं. वीरांगना दुर्गा भाभी भी हमारी नायक हैं, इसलिए क्षेत्र या भाषा के नाम पर देश का विभाजन नहीं होने देना है. शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह हर परिवार तक पहुंचे, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने सभी को वोट की ताकत दी है. विपक्ष को भगवान राम का नाम लेने में चिढ़ होती है और राष्ट्रप्रथम का मंत्र हमेशा प्रासंगिक रहेगा.

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मेरठ में बोले सीएम योगी- सपा, बसपा और इंडि गठबंधन ने दी जातिवाद की बीमारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

यह भी पढ़ें- मेरठ में BJP नेताओं का जमावड़ा; 4800 शक्ति केंद्र संचालकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे जीत का मंत्र

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