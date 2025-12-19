ETV Bharat / state

क्रोनिक किडनी डिजीज से बचाव के लिए CM योगी ने दी ये सलाह, कही ये बात

इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:30 AM IST

लखनऊ: क्रोनिक किडनी डिजीज का मुकाबला संतुलित और संयमित जीवन से कर सकते हैं. छोटे बच्चे भी क्रोनिक किडनी डिजीज की चपेट में आ रहे हैं. उनको बचाने के लिए व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है. यह बातें गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन में कहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दो साल में उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस बीमारी को खत्म कर उदाहरण पेश किया है.

यूपी के अस्पतालों में बजट की कमी नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई अपनी स्थापना के समय से ही मानवता की सेवा कर रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षित था. अस्पतालों को धन की कमी से जूझना पड़ता था. हॉस्पिटल गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय बन गए थे. 2017 के बाद हमने एसजीपीजीआई समेत प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल को धन की कमी नहीं होने दी है. उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन अब प्रदेश में 80 मेडिकल 25 करोड़ नागरिकों की सेवा कर रहे हैं.

cm yogi adityanath said combat chronic kidney disease balanced restrained life indian society nephrology
इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. (etv bharat)
कोरोना काल में करोड़ों मरीजों को बचाया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में एसजीपीजीआई समेत सरकारी अस्पतालों की उत्कृष्ट सेवा को याद करते हुए कहा कि हमने संकट की घड़ी में कुशलता से काम किया था. उस समय तकनीक को चिकित्सा सेवा से जोड़ते हुए टेलीमेडिसिन का सहारा लेकर कोरोना मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया गया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अकेले एक वर्ष में प्रदेश के नागरिकों के इलाज के लिए 1300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए. आज आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5.5 करोड़ गोल्डेन कार्ड बन चुके हैं. आयुष्मान कार्ड के तहत किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है.नागरिकों की सेहत के लिए सरकार गंभीर: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है. हमारे पास अस्पतालों को वित्तीय सहायता करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है. पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है. हमने हर जिले के सरकारी अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था की है. हम नागरिकों की सेहत से समझौता नहीं करने वाले हैं. हमारी सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाती रहती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 34 जनपदों में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दे रही है. हम खेती में उर्वरक के प्रयोग को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में 2017 से पहले इंसेप्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी लेकिन हमने 2017 में सरकार बनने के बाद 2 साल में इस बीमारी को खत्म कर दिया.चार दिवसीय कार्यशाला में हो रही ये चर्चा: बता दें कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन का गुरुवार को शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. 21 दिसंबर तक चलने वाली इस अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला ISNCON-2025 में किडनी रोगों के आधुनिक उपचार, अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों पर व्यापक विमर्श किया जा रहा है. इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह तथा एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो. राधाकृष्ण धीमन भी मौजूद रहे. आयोजक सचिव प्रोफेसर नारायण प्रसाद ने बताया कि इस कार्यशाला में यूरोप, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश से भी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं.

