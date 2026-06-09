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सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में युवाओं को सिंगापुर मॉडल पर दी जाएगी ट्रेनिंग, हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी

यूपी के युवाओं को सिंगापुर के मॉडल पर ट्रेनिंग दी जाएगी और हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी.

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उत्तर प्रदेश वर्तमान में पूरे देश का सबसे युवा प्रदेश है: सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:44 PM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रोजगार, कौशल विकास और आउटसोर्स व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ी दो बड़ी महत्वकांक्षी परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की. इस महत्वपूर्ण बैठक में 'सरदार वल्लभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र' और 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' को तेज गति से धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में पूरे देश का सबसे युवा प्रदेश है. तेजी से बढ़ते निवेश और नए उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए राज्य को अब एक ऐसा मजबूत ढांचा चाहिए जो युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से सीधे जोड़े.

प्रशिक्षण केंद्रों को बनाया जाएगा उद्योग का इकोसिस्टम: उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सरदार वल्लभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र को केवल एक पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्र न बनाकर रोजगार, उद्योग और उद्यमिता का पूरा सशक्त इकोसिस्टम बनाया जाए. युवाओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण सीधे उद्योगों की असल और समकालीन जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए, ताकि युवाओं को कौशल मिलने के बाद नौकरी के लिए दर-दर भटकना न पड़े. सीएम योगी ने घोषणा की है कि इस पूरी परियोजना के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुल नौ क्षेत्रीय हब बनाए जाएंगे. प्रत्येक मुख्य हब के साथ स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे स्पोक केंद्र भी मजबूती से जुड़े होंगे.

एक ही छत के नीचे मिलेगी हर प्रकार की सुविधा: इन क्षेत्रीय हब में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय अनुसंधान, नवाचार, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और करियर परामर्श सेवा जैसी सुविधाएं मिलेंगी. वहीं दूसरी ओर स्पोक केंद्र पूर्णतः स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ही युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे. इस विशेष योजना के तहत एक ही परिसर में कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले सुविधा, साझा सेवा केंद्र, रोजगार सहायता, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता सहायता जैसी बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे प्रदेश का युवा प्रशिक्षण से लेकर नौकरी पाने या अपना खुद का नया कारोबार शुरू करने तक की हर संभव मदद एक ही जगह पा सकेगा.

पहले चरण के लिए 369 एकड़ जमीन आवंटित: इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है. उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस परियोजना के विस्तार के लिए तेजी से जमीन की व्यवस्था की जा रही है. सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि परियोजना पूरी होने पर हर साल 10 लाख से अधिक युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिया जाए. इसके साथ ही हर साल 10 लाख युवाओं का सीधे नौकरी से मिलान किया जाएगा और 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट दिलाया जाएगा.

सिंगापुर के मॉडल पर तैयार होगी पूरी व्यवस्था: इस योजना से हर साल दो लाख नए MSME को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 हजार गिग वर्कर्स को औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा. उत्तर प्रदेश की यह पूरी नई प्रशिक्षण व्यवस्था सिंगापुर के प्रतिष्ठित 'इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन' के वैश्विक अनुभवों और मॉडल के आधार पर तैयार की जाएगी. उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों की वर्तमान व्यवस्था को भी पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नवगठित 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्त और वेतनमान में पूर्ण एकरूपता लाई जाएगी.

आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बनेगा एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल: इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, पुलिस सत्यापन और कार्य निगरानी बेहद आसान हो जाएगी. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से स्पष्ट, पारदर्शी और मानकीकृत किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि इस पोर्टल और एजेंसी एम्पैनलमेंट का काम तय समय सीमा के भीतर जल्दी पूरा किया जाए, ताकि संविदा कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें और विभागों को सुव्यवस्थित मानव संसाधन मिल सके.

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