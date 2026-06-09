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सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में युवाओं को सिंगापुर मॉडल पर दी जाएगी ट्रेनिंग, हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रोजगार, कौशल विकास और आउटसोर्स व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ी दो बड़ी महत्वकांक्षी परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की. इस महत्वपूर्ण बैठक में 'सरदार वल्लभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र' और 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' को तेज गति से धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में पूरे देश का सबसे युवा प्रदेश है. तेजी से बढ़ते निवेश और नए उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए राज्य को अब एक ऐसा मजबूत ढांचा चाहिए जो युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से सीधे जोड़े.

प्रशिक्षण केंद्रों को बनाया जाएगा उद्योग का इकोसिस्टम: उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सरदार वल्लभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र को केवल एक पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्र न बनाकर रोजगार, उद्योग और उद्यमिता का पूरा सशक्त इकोसिस्टम बनाया जाए. युवाओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण सीधे उद्योगों की असल और समकालीन जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए, ताकि युवाओं को कौशल मिलने के बाद नौकरी के लिए दर-दर भटकना न पड़े. सीएम योगी ने घोषणा की है कि इस पूरी परियोजना के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुल नौ क्षेत्रीय हब बनाए जाएंगे. प्रत्येक मुख्य हब के साथ स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे स्पोक केंद्र भी मजबूती से जुड़े होंगे.

एक ही छत के नीचे मिलेगी हर प्रकार की सुविधा: इन क्षेत्रीय हब में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय अनुसंधान, नवाचार, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और करियर परामर्श सेवा जैसी सुविधाएं मिलेंगी. वहीं दूसरी ओर स्पोक केंद्र पूर्णतः स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ही युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे. इस विशेष योजना के तहत एक ही परिसर में कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले सुविधा, साझा सेवा केंद्र, रोजगार सहायता, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता सहायता जैसी बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे प्रदेश का युवा प्रशिक्षण से लेकर नौकरी पाने या अपना खुद का नया कारोबार शुरू करने तक की हर संभव मदद एक ही जगह पा सकेगा.

पहले चरण के लिए 369 एकड़ जमीन आवंटित: इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है. उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस परियोजना के विस्तार के लिए तेजी से जमीन की व्यवस्था की जा रही है. सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि परियोजना पूरी होने पर हर साल 10 लाख से अधिक युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिया जाए. इसके साथ ही हर साल 10 लाख युवाओं का सीधे नौकरी से मिलान किया जाएगा और 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट दिलाया जाएगा.