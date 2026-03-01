ETV Bharat / state

दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे CM योगी: वर्ल्ड रिकॉर्ड अभियान में होंगे शामिल

दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे CM योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: CM योगी दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच चुके हैं. CM ने वाराणसी पहुंचते ही बीजेपी की क्षेत्रीय समन्वय समिति के साथ बैठक की. इसके साथ ही CM काशी में बने पौधरोपण के वर्ल्ड रिकॉर्ड अभियान को पुरस्कार वितरित करेंगे. शाम को बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन कार्यक्रम भी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह 11:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे. वहां से उनका काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर उन्होंने भाजपा की क्षेत्रीय समन्वय समिति के साथ बैठक की. इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, पूर्वांचल के प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इसके बाद सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे. दोपहर लगभग 3:00 बजे वह डोमरी में चल रहे पौधारोपण अभियान का प्रस्तुतीकरण देखेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर प्रमाण पत्र भी देंगे. दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे CM योगी. (Video Credit: ETV Bharat)