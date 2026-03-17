ETV Bharat / state

मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए मां विंध्यवासिनी के दर्शन, नवरात्र मेले की तैयारी का लिया जायजा

मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo Credit; ETV Bharat )