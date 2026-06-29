मुरादाबाद को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, विपक्ष को बताया विकास विरोधी, निशाने पर अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री ने सपा पर लगाया जातिवाद और विध्वंसकारी नीति अपनाने का आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:35 PM IST
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद मुरादाबाद पहुंचे. योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में बने हेलीपैड पर उतरे, यहां से मुख्यमंत्री सर्किट हाउस सभागार पहुंचे. जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जनपद वासियों को 365.50 करोड़ रुपए की 63 अहम विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को विकास का बाधक बताया.
जनसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के मंच से विपक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा. सीएम ने कहा, आज से 9 साल पहले मुरादाबाद उपद्रव, कर्फ्यू और अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का मुरादाबाद गुरु जंभेश्वर के लिए जाना जा रहा है. योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कुंदरकी विधानसभा की चर्चित सीट का जिक्र करते हुए कहा कि, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने तुर्क को हराकर साबित कर दिया कि, अब उत्तर प्रदेश में 'बाबर' का नहीं बल्कि 'रामराज' चलेगा.
मैं मुरादाबाद और कुंदरकी वासियों को धन्यवाद दूंगा...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 29, 2026
जिन्होंने 'तुर्क' को परास्त कर साबित कर दिया कि 'बाबर' का राज नहीं, अब 'रामराज' ही चलेगा... pic.twitter.com/6u7AL9lLHW
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा की नीति को विभाजनकारी नीति बताते हुए कहा कि, ये लोग 'बाबरी' सोच वाले हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भाषा, क्षेत्र और जातिवाद के नाम पर विध्वंसकारी नीति अपना रही है. उन्होंने कहा कि, पहले की सरकारों में पैसा मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए नहीं, बल्कि कब्रिस्तानों की दीवार बनाने के लिए दिया जाता था.
9 वर्ष पहले का मुरादाबाद उपद्रव, अराजकता और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 29, 2026
आज का मुरादाबाद फिर से 'पीतल नगरी' और 'एक्सपोर्ट हब' के रूप में अपनी पहचान बना रहा है... pic.twitter.com/FTP9NxqzDU
यूपी में सब चंगा है: सीएम योगी ने कहा कि, पहले तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, विकास कहीं नजर नहीं आता था, और अब यूपी में 'नो कर्फ्यू नो दंगा, यहां सब है चंगा', और भाजपा के राज में अब लगातार विकास हो रहा है. सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
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