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मुरादाबाद को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, विपक्ष को बताया विकास विरोधी, निशाने पर अखिलेश यादव

मुरादाबाद में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी ( Photo Credit: ETV Bharat )