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एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को वीरता पुरस्कार, 4 बदमाशों से लड़ते वक्त लगी थी गोली

मेरठ के बलिदानी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की पत्नी मुनेश को वीरता पुरस्कार देकर सीएम ने किया सम्मानित.

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इंस्पेक्टर सुनील कुमार की पत्नी मुनेश को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते सीएम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 1:44 PM IST

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मेरठ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में मेरठ के बलिदानी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की पत्नी मुनेश को वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया. शामली के झिंझाना में एसटीएफ ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एक लाख रुपये के इनामी समेत 4 बदमाशों को मार गिराया था, इसी दौरान उन्हें गोली लगी थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर की जान चली गई थी.

सीएम योगी (Video Credit; ETV Bharat)

सुनील कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ शाखा में बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे. साल 2025 की शुरुआत में 20 जनवरी की मध्यरात्रि को एसटीएफ मेरठ की शामली के चौसाना क्षेत्र अंतर्गत गंगोह मार्ग पर कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में मुनीम काला गैंग का शूटर एक लाख का इनामी अरशद मारा गया था, साथ ही सोनीपत जिले के निवासी मंजीत उर्फ बिल्ला उर्फ जुबैर, करनाल के सतीश और मनवीर मारे गए थे.

इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील कुमार को 3 गोली लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे, उपचार के दौरान इंस्पेक्टर की 2 दिन बाद मौत हो गई थी. सरकार ने जांबाज इंस्पेक्टर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया था.

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लखनऊ में हुआ कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनील कुमार की पत्नी मुनेश देवी को पुरस्कार दिया. अपने फर्ज को निभाते हुए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार के बेटे मंजीत ने बताया कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है जो अपना फर्ज निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए. उन्होंने कहा कि उनका परिवार ये सम्मान पाकर खुश है. वह भी भविष्य में अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं.

वहीं मेरठ के दरोगा की मुन्नेश सिंह को भी राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. मुनेश कुमार की मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे पर जनवरी 2023 में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी. उनके सीने में गोली लगने से दरोगा मुन्नेश सिंह घायल हो गए थे. उन्हें भी राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

मुन्नेश ने बहादुरी का परिचय दिया था, एक गोली उनके सीने में लगी थी और वह घायल हो गए थे, लगभग 2 महीने तक उपचार के बाद वह स्वस्थ हुए थे. पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था. चार दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में विनय वर्मा मारा गया था. जबकि उसके 2 अन्य सहयोगी अनुज और नरेश को पैर में गोली लगी थी.

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