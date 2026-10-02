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एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को वीरता पुरस्कार, 4 बदमाशों से लड़ते वक्त लगी थी गोली

इंस्पेक्टर सुनील कुमार की पत्नी मुनेश को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते सीएम ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में मेरठ के बलिदानी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की पत्नी मुनेश को वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया. शामली के झिंझाना में एसटीएफ ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एक लाख रुपये के इनामी समेत 4 बदमाशों को मार गिराया था, इसी दौरान उन्हें गोली लगी थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर की जान चली गई थी.

सीएम योगी (Video Credit; ETV Bharat) सुनील कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ शाखा में बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे. साल 2025 की शुरुआत में 20 जनवरी की मध्यरात्रि को एसटीएफ मेरठ की शामली के चौसाना क्षेत्र अंतर्गत गंगोह मार्ग पर कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में मुनीम काला गैंग का शूटर एक लाख का इनामी अरशद मारा गया था, साथ ही सोनीपत जिले के निवासी मंजीत उर्फ बिल्ला उर्फ जुबैर, करनाल के सतीश और मनवीर मारे गए थे. इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील कुमार को 3 गोली लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे, उपचार के दौरान इंस्पेक्टर की 2 दिन बाद मौत हो गई थी. सरकार ने जांबाज इंस्पेक्टर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया था.