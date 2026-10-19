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गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने किया कन्या-पूजन; वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बेटियों के पांव पखारे

गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने किया कन्या-पूजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि महानवमी तिथि पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप कन्या पूजन किया. गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में गोरक्षपीठाधीश्वर ने नौ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे. विधि-विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया.

मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोरखनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र के प्रथम तल स्थित भोजन कक्ष में पीतल के परात में जल से नौ नन्हीं बालिकाओं के बारी-बारी पांव धोए. श्रीदुर्गासप्तशती के मंत्रों की गूंज के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत आदि का तिलक लगाया.