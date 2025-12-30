ETV Bharat / state

CM Yogi का नए साल का रोड मैप; लखनऊ-नोएडा में AI सिटी, 30 हजार करोड़ से बनेगा डेटा सेंटर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के लिए नए साल के संकल्प को लेकर एक महत्वपूर्ण चिठ्ठी जारी की है. सोमवार को जारी की गई इस चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को नए साल में अहम संकल्प लेने को कहा है. मुख्यमंत्री ने अपनी चिठ्ठी में कहा कि प्रदेश के जानकार लोग कम से कम 5 बच्चों को AI की जानकारी जरूर दें.

योगी ने लिखा है, यह वर्ष 2026 में प्रवेश का समय है. 2025 का वर्ष टेक्नोलॉजी, एआई व डेटा में नवाचार के नए मापदंड स्थापित करने के लिए स्मरण किया जाएगा. उत्तर प्रदेश भविष्योन्मुखी विकास के नए मानक गढ़ रहा है. आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश के डिजिटल भविष्य को दिशा देने और निवेश का केंद्र बनाने में सरकार को आशातीत सफलता मिल रही है.

निवेश तभी सुरक्षित रह सकता है, जब समाज और राज्य सुरक्षित हों. प्रदेश में सुशासन के राज ने विश्व भर में 'ब्रांड यूपी' को सशक्त किया है. उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का राज्य बन गया है. लखनऊ और नोएडा में 'एआई सिटी बसाने की तैयारी है. जेवर में ₹3,700 करोड़ से सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण हो रहा है. 'स्वदेशी सेंटर, सुरक्षित डेटा को ध्यान में रखकर बनी डेटा सेंटर नीति की सफलता दिखने लगी है.