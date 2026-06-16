यूपी में मोहर्रम गाइडलाइन: सीएम योगी का आदेश- नहीं चलेंगे डीजे और हथियार, नीट परीक्षार्थियों को रोडवेज किराये में 50% छूट
सीएम योगी ने मोहर्रम, नीट परीक्षा, योग दिवस को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें नीट परीक्षार्थियों को बसों में 50% छूट की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:52 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर्रम को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं. राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक मोहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत तथा कानफोड़ू डीजे या ढोल-ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार की आड़ में शांति भंग करने के छोटे से छोटे प्रयासों पर भी पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाए. इसी बैठक में उन्होंने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने की भी बड़ी घोषणा की.
ताजियों की ऊंचाई होगी 12 फीट तक सीमित: मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारीएवं पुलिस अधीक्षक मोहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर शांति समितियों से पहले से संवाद स्थापित करें. यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जिले में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की एक भी अप्रिय घटना न होने पाए. पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मोहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखी जाए और किसी भी दशा में 10 से 12 फीट से अधिक ऊंचे ताजियों की अनुमति न दी जाए.
नई परंपरा की शुरुआत पर पूर्ण प्रतिबंध: उन्होंने पुलिस कप्तानों को हिदायत दी कि जुलूस के पारंपरिक मार्गों पर कानफोड़ू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित और कानफाड़ू उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए. बैठक में सीएम ने साफ कहा कि सभी नागरिकों की धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान किया जाए, लेकिन किसी भी नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. आगे की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 जून को प्रदेश के 59 जनपदों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगभग साढ़े तीन लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं. उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर रोडवेज बसों के किराये में आधी छूट प्रदान की जाए.
नीट परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त ठहरने की व्यवस्था: इसके साथ ही दूसरे जनपदों से परीक्षा देने पहुंचने वाले ऐसे दूर-दराज के अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास शहर में ठहरने की कोई व्यवस्था न हो, उनके लिए आवश्यक अस्थायी आवासीय और भोजन सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएं. मुख्यमंत्री ने एनटीए (NTA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने खुफिया एजेंसियों को सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों पर अफवाह, पेपर लीक के भ्रामक दावों अथवा गलत सूचनाएं प्रसारित करने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने को कहा.
'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम के साथ मनेगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: बैठक के अंतिम चरण में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है तथा इस वर्ष ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को मुख्य आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम का प्रदेशभर के चौराहों और संस्थाओं में सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल योग दिवस कार्यक्रमों में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय और जमीनी सहभागिता सुनिश्चित की जाए.
यूपी की 58 हजार ग्राम पंचायतों में होंगे योग के कार्यक्रम: इसी के तहत उन्होंने प्रदेश की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों के पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित करने के कड़े निर्देश दिए. इस महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री के इन कड़े और लोक-कल्याणकारी निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश का प्रशासनिक अमला एलर्ट मोड पर आ गया है.
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