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यूपी में मोहर्रम गाइडलाइन: सीएम योगी का आदेश- नहीं चलेंगे डीजे और हथियार, नीट परीक्षार्थियों को रोडवेज किराये में 50% छूट

सीएम योगी ने रोडवेज बसों में बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर्रम को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं. राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक मोहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत तथा कानफोड़ू डीजे या ढोल-ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार की आड़ में शांति भंग करने के छोटे से छोटे प्रयासों पर भी पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाए. इसी बैठक में उन्होंने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने की भी बड़ी घोषणा की. ताजियों की ऊंचाई होगी 12 फीट तक सीमित: मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारीएवं पुलिस अधीक्षक मोहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर शांति समितियों से पहले से संवाद स्थापित करें. यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जिले में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की एक भी अप्रिय घटना न होने पाए. पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मोहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखी जाए और किसी भी दशा में 10 से 12 फीट से अधिक ऊंचे ताजियों की अनुमति न दी जाए. सीएम योगी का बड़ा फैसला: यूपी रोडवेज बसों में NEET अभ्यर्थियों को मिलेगी 50 फीसदी की छूट, ठहरने की भी व्यवस्था (Photo Credit: ETV Bharat) नई परंपरा की शुरुआत पर पूर्ण प्रतिबंध: उन्होंने पुलिस कप्तानों को हिदायत दी कि जुलूस के पारंपरिक मार्गों पर कानफोड़ू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित और कानफाड़ू उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए. बैठक में सीएम ने साफ कहा कि सभी नागरिकों की धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान किया जाए, लेकिन किसी भी नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. आगे की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 जून को प्रदेश के 59 जनपदों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगभग साढ़े तीन लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं. उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर रोडवेज बसों के किराये में आधी छूट प्रदान की जाए.