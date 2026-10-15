CM योगी का सपा-कांग्रेस पर हमला; बोले- पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, अब कॉरिडोर
CM योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिकट वन माफिया के तौर पर होती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:01 PM IST
मिर्जापुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किया. इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा विंध्य कॉरिडोर का विकास पहले किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया.
2017 से पहले यही पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने में दुरपयोग करते थे. हमने उसी दुरुपयोग को रोका और विकास किया है. कांग्रेस और सपा दोनों अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं इसलिए जनता ने बेगाना बना दिया है.
सीएम ने कहा कि सपा ने राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी चाचा और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिया. पीडीए का नारा देने वाले एक भी मुस्लिम, दलित पिछड़ा को नहीं बनाया. मुस्लिम ही बना देते तो अच्छा रहता. पहले विकास सैफई और रायबरेली तक सीमित था.
जय जय जय बिंध्याचल रानी। आदि सक्ति जगबिदित भवानी।। शारदीय नवरात्रि के पंचम दिवस के पावन अवसर पर आज जनपद मीरजापुर में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन कर सभी के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की प्रार्थना की। जय माता दी https://t.co/74oKOV2tQG— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करते हुए निर्माणाधीन गंगा घाट का निरीक्षण किया. शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया.
उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कहा विंध्य कॉरिडोर और विंध्य घाट, काली खोह और अष्ठभुजा मंदिर के निर्माण के साथ श्रद्धालुओं को व्यवस्था दी जा रही है. प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में जाने पर लोग कहते हैं कि आज मां विंध्यवासिनी धाम में कितना भव्य कॉरिडोर बन गया है.
समाजवादी पार्टी बैरियर है... इन्हें चुनकर मत भेजिए... https://t.co/JHJFKhJiX5— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
सीएम ने कहा कि बीजेपी ने आम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया हैं. पीडीए की हवा निकल गई, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. पहले सैफई सिंडीकेट का कब्जा था, हमने साढ़े नौ लाख नौजवानों को नौकरी दिया है. कांग्रेस और सपा दोनों शिक्षा के विरोधी हैं. कोई नीति और दिशा नहीं है.
जिन लोगों ने श्री राम मंदिर का विरोध किया, आस्था पर कुठाराघात किया, आज वे श्री अयोध्या धाम के बारे में उपदेश दे रहे हैं... https://t.co/xLTp1452Km— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिकट वन माफिया के तौर पर होती थी. आज उत्तर प्रदेश के पहचान वन डिस्ट्रिकट वन प्रोडक्ट के रूप में हो रही है. वन डिस्ट्रिकट वन प्रोडक्ट हमारी आर्थिक समृद्धि का आधार बन रहा है. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान परिवारवाद से होती थी. आज चुस्त दुरुस्त कानून-व्यवस्था और औद्योगिक विकास हमारी पहचान बना है.
पहले 2017 से पहले विकास सैफई और रायबरेली तक सीमित था. 2017 से पहले विकास सैफई और रायबरेली तक सीमित था. आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जनपद और प्रत्येक गांव विकास की एक नई कहानी लिख रहा है.
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