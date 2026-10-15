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CM योगी का सपा-कांग्रेस पर हमला; बोले- पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, अब कॉरिडोर

विंध्याचल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किया. इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा विंध्य कॉरिडोर का विकास पहले किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया.

2017 से पहले यही पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने में दुरपयोग करते थे. हमने उसी दुरुपयोग को रोका और विकास किया है. कांग्रेस और सपा दोनों अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं इसलिए जनता ने बेगाना बना दिया है.

सीएम ने कहा कि सपा ने राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी चाचा और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिया. पीडीए का नारा देने वाले एक भी मुस्लिम, दलित पिछड़ा को नहीं बनाया. मुस्लिम ही बना देते तो अच्छा रहता. पहले विकास सैफई और रायबरेली तक सीमित था. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करते हुए निर्माणाधीन गंगा घाट का निरीक्षण किया. शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कहा विंध्य कॉरिडोर और विंध्य घाट, काली खोह और अष्ठभुजा मंदिर के निर्माण के साथ श्रद्धालुओं को व्यवस्था दी जा रही है. प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में जाने पर लोग कहते हैं कि आज मां विंध्यवासिनी धाम में कितना भव्य कॉरिडोर बन गया है.