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महराजगंज: सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल की पत्नी के निधन पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि

कोतवाली क्षेत्र के पिपरा बाबू स्थित विधायक के पैतृक आवास पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान प्रशासनिक अमले के साथ-साथ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

महाराजगंज: सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल की पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को महराजगंज पहुंचे. मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी संक्षिप्त था, जिसमें उन्होंने शोक संतप्त परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.

परिवार को दी सांत्वना: मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया. जिले में मुख्यमंत्री का यह दौरा लगभग 21 मिनट का रहा, जिसके बाद वे वापस रवाना हो गए. विधायक प्रेम सागर पटेल ने बताया कि उनकी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ है, जिसके उपरांत यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी. विधायक के अनुसार, खराब मौसम और आंधी-तूफान के बावजूद मुख्यमंत्री का यहाँ पहुँचना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा संबल है.

खराब मौसम के बावजूद महराजगंज पहुंचे योगी आदित्यनाथ, विधायक के परिवार को बंधाया ढांढस. (Photo Credit: ETV Bharat)

8 मई को होगा ब्रह्मभोज: सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने बताया कि आगामी 8 मई को उनकी पत्नी के ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री सहित सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि अत्यंत दुःख का है, इसलिए वे किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए.

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