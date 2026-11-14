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मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान- बोले- "वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी"

मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में तीन बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुना करने का ऐलान किया. यूपी के वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों को दोगुना किया जाएगा. 50 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगी, पूर्व सैनिक परिवार के मृतक आश्रितों को घर के नजदीक नौकरी देकर सेवायोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा. उन्होंने कहा कि हम पूर्व सैनिक को अनुशासन और अनुभव से समृद्ध राष्ट्रनिर्माता मानते हैं.

मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान (Video credit: ETV Bharat)





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जहां डबल इंजन की सरकार की नीतियों का जिक्र किया वहीं, उन्होंने कहा कि यूपी में 5,19,000 पूर्व सैनिकों के परिवार रहते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 10 को तक वन रैंक वन पेंशन को लटकाए हुए रखा था लेकिन, हमारी डबल इंजन की सरकार ने ईश्वर ध्यान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सैनिकों और सहित परिवारों को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है, यही सरकार की प्राथमिकता में भी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.





उन्होंने कहा कि देश में जहां हर वर्ष लगभग 60 हजार सैनिक रिटायर्ड होते हैं और उनमें से लगभग 12000 सैनिक अकेले यूपी के होते हैं. उन्होंने यूपी के गाजीपुर और बुलंदशहर जिले का जिक्र किया. साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की माटी से निकले जगन्नाथ सिंह वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज पांडे और योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर दिए हैं. वहीं, यहां अनेक ऐसे परिवार हैं जिनमें पहले दादा फिर पिता और फिर उनके बाद उनके बेटे बेटियां भी सैनिक की वर्दी पहन कर सेवाएं दे रहे हैं. मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जहां प्रदेश के वीर योद्धाओं और सैनिक के परिवारों को कई बार प्रताड़ना तक भी अपने हक के लिए झेलनी पड़ती थी, लेकिन 2017 के बाद यहां के हालात अलग हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकियों की हेकड़ी निकाल दी गई है. उन्होंने कहा कि जहां यूपी में पूर्ववर्ती सरकारों में सैनिकों के और उनके परिवारों के प्रति कोई सम्मान नहीं था, देश की रक्षा से जुड़े मसलों पर समझौते हुआ करते थे. मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की वीरता को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता था. अब नया भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी गई है. उन्होंने कहा कि नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में ही तैयार हुई थी, जिसने पाकिस्तान में जाकर उनके छक्के छुड़ा दिए थे. उन्होंने कहा कि देश का रक्षा निर्यात बढ़ा है, वहीं रक्षा बजट भी बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है. देश के सैनिकों को सम्मान मिल रहा है और अनुच्छेद 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प को मजबूत करने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि यूपी देश की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अब हथियार तैयार कर रहा है. कानपुर, अमेठी, लखनऊ में लगातार देश की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण हो रहा है. सीएम योगी ने कहा कि स्पष्ट निर्देश प्रदेश के अफसरों के लिए हैं कि वीर सैनिक, वीर नारी और पूर्व सैनिकों के परिवारों की शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाए उनमें लापरवाही माफी योग्य नहीं है. मेरठ में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के नाम पर हमने स्मारक और स्मृति द्वार बनाए हैं. सैनिकों ने हमेशा प्राणों से ऊपर राष्ट्र को रखा है. उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि वीरता पुरस्कारों की राशि को दोगुना किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेता को अब तक एक मुश्त 52 लाख रुपये एक मुश्त और 3 लाख 12 हजार रुपये की वार्षिकी देते हैं. अब इसको दोगुना करने की घोषणा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि महावीर चक्र में 31 लाख रुपये एक मुश्त और दो लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी को भी दो गुना कर रहे हैं. वीर चक्र में 20 लाख 80 हजार रुपये की राशि, जबकि 1 लाख 37 हजार वार्षिकी और अशोक चक्र के लिए 32 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और वार्षिकी एक लाख 50 हजार रुपये, कीर्ति चक्र में 19 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और वार्षिकी 1 लाख 30 हजार रुपये, शौर्य चक्र में एक मुश्त राशि 13 लाख और वार्षिकी 65 हजार रुपये.