मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान- बोले- "वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी"
उन्होंने कहा कि तीसरी घोषणा शहीद के आश्रितों को उनके घर के नजदीक नौकरी देना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:59 PM IST
मेरठ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में तीन बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुना करने का ऐलान किया. यूपी के वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों को दोगुना किया जाएगा. 50 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगी, पूर्व सैनिक परिवार के मृतक आश्रितों को घर के नजदीक नौकरी देकर सेवायोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा. उन्होंने कहा कि हम पूर्व सैनिक को अनुशासन और अनुभव से समृद्ध राष्ट्रनिर्माता मानते हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जहां डबल इंजन की सरकार की नीतियों का जिक्र किया वहीं, उन्होंने कहा कि यूपी में 5,19,000 पूर्व सैनिकों के परिवार रहते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 10 को तक वन रैंक वन पेंशन को लटकाए हुए रखा था लेकिन, हमारी डबल इंजन की सरकार ने ईश्वर ध्यान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सैनिकों और सहित परिवारों को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है, यही सरकार की प्राथमिकता में भी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि देश में जहां हर वर्ष लगभग 60 हजार सैनिक रिटायर्ड होते हैं और उनमें से लगभग 12000 सैनिक अकेले यूपी के होते हैं. उन्होंने यूपी के गाजीपुर और बुलंदशहर जिले का जिक्र किया. साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की माटी से निकले जगन्नाथ सिंह वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज पांडे और योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर दिए हैं. वहीं, यहां अनेक ऐसे परिवार हैं जिनमें पहले दादा फिर पिता और फिर उनके बाद उनके बेटे बेटियां भी सैनिक की वर्दी पहन कर सेवाएं दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जहां प्रदेश के वीर योद्धाओं और सैनिक के परिवारों को कई बार प्रताड़ना तक भी अपने हक के लिए झेलनी पड़ती थी, लेकिन 2017 के बाद यहां के हालात अलग हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकियों की हेकड़ी निकाल दी गई है. उन्होंने कहा कि जहां यूपी में पूर्ववर्ती सरकारों में सैनिकों के और उनके परिवारों के प्रति कोई सम्मान नहीं था, देश की रक्षा से जुड़े मसलों पर समझौते हुआ करते थे.
उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की वीरता को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता था. अब नया भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी गई है. उन्होंने कहा कि नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में ही तैयार हुई थी, जिसने पाकिस्तान में जाकर उनके छक्के छुड़ा दिए थे. उन्होंने कहा कि देश का रक्षा निर्यात बढ़ा है, वहीं रक्षा बजट भी बढ़ गया है.
वीर सैनिकों के परिवारों के लिए आज मैं तीन निर्णयों की घोषणा करता हूं... https://t.co/8JX9fjoMgQ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 14, 2026
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है. देश के सैनिकों को सम्मान मिल रहा है और अनुच्छेद 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प को मजबूत करने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि यूपी देश की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अब हथियार तैयार कर रहा है. कानपुर, अमेठी, लखनऊ में लगातार देश की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण हो रहा है. सीएम योगी ने कहा कि स्पष्ट निर्देश प्रदेश के अफसरों के लिए हैं कि वीर सैनिक, वीर नारी और पूर्व सैनिकों के परिवारों की शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाए उनमें लापरवाही माफी योग्य नहीं है.
उन्होंने कहा कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के नाम पर हमने स्मारक और स्मृति द्वार बनाए हैं. सैनिकों ने हमेशा प्राणों से ऊपर राष्ट्र को रखा है. उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि वीरता पुरस्कारों की राशि को दोगुना किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेता को अब तक एक मुश्त 52 लाख रुपये एक मुश्त और 3 लाख 12 हजार रुपये की वार्षिकी देते हैं. अब इसको दोगुना करने की घोषणा कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि महावीर चक्र में 31 लाख रुपये एक मुश्त और दो लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी को भी दो गुना कर रहे हैं. वीर चक्र में 20 लाख 80 हजार रुपये की राशि, जबकि 1 लाख 37 हजार वार्षिकी और अशोक चक्र के लिए 32 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और वार्षिकी एक लाख 50 हजार रुपये, कीर्ति चक्र में 19 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और वार्षिकी 1 लाख 30 हजार रुपये, शौर्य चक्र में एक मुश्त राशि 13 लाख और वार्षिकी 65 हजार रुपये.
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सेना मेडल में एक मुश्त 1 लाख रुपये और वार्षिकी 15 हजार रुपये. इसी प्रकार सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल में 3 लाख 12 हजार रुपये और वार्षिकी 12 हजार रुपये, उत्तम युद्ध सेवा मेडल में एकमुश्त दो लाख 60 हजार रुपये और वार्षिकी 11 हजार रुपये, युद्ध सेवा मेडल में एकमुश्त 83 हजार 200 रुपये और वार्षिकी 10 हजार रुपये है, अब इन सभी को हम दो गुना करेंगे.
उन्होंने कहा कि तीसरी घोषणा शहीद के आश्रितों को उनके घर के नजदीक नौकरी देना है, क्योंकि वह लंबे समय तक देश की सेवा करते हैं और ऐसे में सरहदों पर रहते हैं. अपने घर परिवार को छोड़कर रहते हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके घर के नजदीक में रिटायरमेंट के बाद नौकरी के अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार अब इस पर भी काम कर रही है. अब शहीद के मृतक आश्रितों को उनके घर के नजदीक में ही सेवायोजित करने का कार्य किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से और भी विभागों के कार्यालयों में भी वह गृह जनपद है या नजदीक के जनपद में जो पद खाली हों वहां शहीद परिवारों के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, उनको सेवायोजित करने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और इस यात्रा में पूर्व सैनिकों का भी सहयोग चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कार्यकम में मंच से बोलते हुए कहा कि अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' के पदों पर पांच फीसदी आरक्षण और अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, कारागार और वन विभाग में 20 फीसदी क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की है.
मुख्यमंत्री ने शनिवार को 8 जिलों को सैनिक कल्याण कार्यालयों की सौगात भी दी है. मुख्यमंत्री ने औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का बटन दबाकर लोकार्पण किया. उन्होंने बताया कि इन भवनों के साथ आवासीय एवं विश्राम सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. कार्यक्रम की शुरुआत में ही शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन भी किया गया था, जिसमें प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता का विवरण है.
सीएम ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र देकर भी सम्मानित किया. सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित कई वीर नारियां भी शामिल थीं. वहीं, पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के बाद सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेन्द्र तोमर के आवास पर भी पहुंचे. मंत्री सोमेन्द्र तोमर के पिता का बीते माह देहांत हो गया था. मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
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