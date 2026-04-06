आगरा में 50 हजार आबादी को मिलेंगे सस्ते आवास, सीएम योगी कल करेंगे टॉउनशिप का शिलान्यास, जानिए कीमत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक दिवसीय दौरे पर आगरा आएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 8:07 AM IST
आगरा: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर आगरा आएंगे. सीएम योगी बहुप्रतीक्षित 5142 करोड़ की ग्रेटर आगरा की 10 आवासीय टॉउनशिप का शिलान्यास करेंगे. यह 449.65 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित हैं. यहां पर करीब 50 हजार से अधिक लोगों को सस्ते आवास मिलेंगे. इसकी कीमत भी एडीए ने तय कर दी हैं. सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने रविवार को यूपी के पर्यटन और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह आगरा आए. उन्होंने अधिकारियों संग सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में बैठक की. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सीएम योगी जी आगरा की जनता को ग्रेटर आगरा की सौगात देंगे. जो शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी.
कहां विकसित हुई है ये टाउनशिप: बता दें कि आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस के पास रायपुर-रहनकलां टोल प्लाजा के पास प्रस्तावित ग्रेटर आगरा टॉउनशिप है. आगरा विकास प्राधिकरण शहर में अटलपुरम के बाद दूसरी टॉउनशिप ग्रेटर आगरा लेकर आ रहा है. जिसे सीएम योगी लान्च करेंगे. सीएम योगी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रभारी मंत्री व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आगरा आए. उन्होंने रविवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ इनर रिंग रोड, एक्सप्रेसवे के नजदीक रायपुर-रहनकलां स्थित प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. सीएम योगी के कार्यक्रम के चलते इनर रिंग रोड से गढ़ी संपत तक पीडब्ल्यूडी विभाग नई सड़क का बनवा रहा है. जो कई वर्षों से जर्जर थी. जिससे जनता परेशान थी.
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