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आगरा में 50 हजार आबादी को मिलेंगे सस्ते आवास, सीएम योगी कल करेंगे टॉउनशिप का शिलान्यास, जानिए कीमत

आगरा में 10 आवासीय टॉउनशिप का शिलान्यास आज करेंगे सीएम योगी. ( etv bharat )