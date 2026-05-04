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बंगाल चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा जलवा, यूपी से 24 भाजपा नेता बनाए गए थे स्टार प्रचारक

लखनऊ : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की ताकत को पूरा जोर लगाकर उतारा. खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं और रोड शो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी. योगी की आक्रामक शैली, विकास मॉडल और कानून व्यवस्था की बातों ने बंगाल की जनता में नई उम्मीद जगा दी. टीएमसी शासन के 15 सालों की 'अपीलमेंट पॉलिसी' और गुंडागर्दी के खिलाफ योगी का सीधा हमला भाजपा की रणनीति का मुख्य हथियार बना.

सीएम योगी की रही डिमांड : सीएम योगी ने बंगाल में कई जनसभाएं और रोड शो किए. योगी आदित्यनाथ को शुरू में 8 से 10 रैलियों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उससे ज्यादा कार्यक्रम किए. कोलकाता, नंदकुमार, कांथी, आसनसोल, बीरभूम, बोलपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुरा, कल्याणी, दमदम और कई अन्य जगहों पर उनकी सभाएं हुईं. एक दिन में तीन रैलियां भी कीं. जहां भी योगी पहुंचे, भारी भीड़ उमड़ी.

बुलडोजर का भी हुआ खूब जिक्र : सभाओं में उन्होंने टीएमसी पर 7000 से ज्यादा उद्योग बंद करने, बेरोजगारी, माफिया राज और हिंदू पहचान संकट का आरोप लगाया. साथ ही यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए 'डबल इंजन सरकार' का वादा किया. सीएम योगी की रैलियों में 'बुलडोजर' का जिक्र खूब हुआ. उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव आ रहा है और टीएमसी की सरकार जाने वाली है. एक रैली में शुभेंदु अधिकारी ने अपने चप्पल उतारकर योगी के पैर छुए, जो वायरल हो गया.

जय श्री राम के लगे नारे : यह दृश्य बंगाल में योगी की लोकप्रियता का प्रतीक बन गया. योगी ने रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर की उपेक्षा का भी मुद्दा उठाया. उनकी सभाओं में यूपी-बिहार जैसा माहौल दिखा, जहां लोग 'जय श्री राम' के नारे लगाते दिखे. योगी के अलावा अन्य यूपी नेताओं की भी सक्रिय भूमिका रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (यूपी से जुड़े), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, मथुरा सांसद हेमा मालिनी को स्टार प्रचारक बनाया गया. राजनाथ सिंह ने भी बंगाल में रोड शो और सभाएं कीं, जहां उन्होंने 'दुर्गा स्क्वॉड' बनाने और सातवें वेतन आयोग का वादा किया.