ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद बोले, "अहंकार में दुस्साहस कर रहे योगी आदित्यनाथ"

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सीएम योगी ने कहा था कि शंकराचार्य होने के नियम होते हैं, कोई खुद को घोषित नहीं कर सकता है.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 3:59 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 4:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पहले यह बताएं शंकराचार्य होते कैसे हैं. अगर वह समझते हैं कि शंकराचार्य कैसे होते हैं तो वह स्पष्ट कर दें जो उनका समर्थन करें.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि शंकराचार्य जो सनातन धर्म की बात करें वही शंकराचार्य नहीं होता है, यह जो परिभाषा वह लेकर आए हैं. यह परिभाषा इसके पहले कभी नहीं थी. उन्होंने कहा।कि सनातन धर्म में शंकराचार्य वही होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Video Credit: ETV Bharat)

सनातन धर्म का सबसे पहले जो विश्लेषण है, वह सत्य है" जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करें. सनातन धर्म की रक्षा करें, कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य यह वह न बताएं.

कोई खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह कह रहे हैं उदाहरण देते हुए की कोई भी अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता, जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है. नेता प्रतिपक्ष भी कोई नहीं होने की बात उन्होंने कही है यह बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि आदित्यनाथ यह बताएं कि जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता.

क्या सीएम शंकराचार्य का सर्टिफिकेट देंगे: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने नाम के आगे योगी आदित्यनाथ लिखेंगे कि नहीं, माता प्रसाद नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं, कोई भी नहीं लिख सकता लेकिन जो शंकराचार्य है वह शंकराचार्य लिख सकता है. यह बिल्कुल गलत बात वह कर रहे हैं. जो भी बयान है वह यह बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जो शंकराचार्य है वही कहलाएगा. अपने यहां ऐसी कोई विधि व्यवस्था और परंपरा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का हो की कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं.

तीन अन्य शंकराचार्यों ने मान्यता दी है: यह आपत्तिजनक बात है, कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर बाहर सड़क पर कहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन सदन में खड़ा होकर उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में खड़े होकर वह इस तरह की बातें बोल रहे हैं, क्या यह सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी. यह वह प्रमाण पत्र देंगे किसी को. जिसको उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है स्वामी वासुदेवानंद जी को बार-बार उनका जिक्र आया है. वह उनसे मुलाकात करते हैं. वह शंकराचार्य उन्हें मानते हैं.

सीएम योगी को अपने पद का अहंकार: जिसको वह शंकराचार्य कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है' पहले लोअर कोर्ट ने रोका फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोका है. अभी तक उनका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, जिसको भारत की न्यायपालिका बार-बार कह रही है कि वह शंकराचार्य खुद को इस रूप में परिभाषित न करें, उसके जो भी चिन्ह है दंड, छत्र, चंवर धारण न करें, जो वह शंकराचार्य हैं लेकिन जिनको बाकी के तीन शंकराचार्य की मान्यता है उनको यह शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है. यह दुस्साहस है यह अपने पद का अतिरिक्त गुमान है. यह एक तरह का अहंकार है.

सदन में इस तरह की बात कहना गलत: यह धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है, जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा की योगी आदित्यनाथ ने जो भी बातें सदन में खड़े होकर कहीं हैं वह किसी भी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है इसलिए मैं इस पर लिखित आपत्ति दर्ज कराऊंगा और वह इसका जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुरक्षा कैसे बढाउ मुझे लगता है मेरी जो हत्या करने वाला है मैं उससे अपनी सुरक्षा के लिए कैसे बोलूं. गौ हत्या में सम्मिलित जो लोग हैं वह मेरे खिलाफ हैं.

हमारी सुरक्षा, हमारे भगवान करेंगे: जब उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है. तब हम किससे यह कहे कि हमें सुरक्षा दीजिए. हमारी रक्षा अब सनातन धर्म से जुड़े लोग करेंगे. हमारी सुरक्षा हमारे भगवान करेंगे. हमारी रक्षा करने वाले हमारे ईश्वर हैं और वही हमारी रक्षा करेंगे. हम ना केंद्र से ना राज्य सरकार से कोई सुरक्षा की मांग कर रहे हैं अगर वह सुरक्षा देना चाहते हैं तो हम रख लेंगे लेकिन हम मांगेंगे नहीं. हम कोई सुविधा भी नहीं मांग रहे हैं.

धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं: उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरी सुरक्षा जरूरी है यह राज्य सरकार को देखना चाहिए. शंकराचार्य ने कहा कि धर्म क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप बहुत छोटा है अब धर्म क्षेत्र को लेने के लिए मगरमच्छ ने बहुत बड़ा मुंह फैला दिया है यह खलीफा पद्धति हिंदू धर्म में लाई जा रही है जो राजा होगा वही धर्माचार्य भी होगा. अलग से धर्माचार्य हमें नहीं चाहिए. शंकराचार्य के ऊपर इसलिए ही आक्रमण किया जा रहा है. इसलिए सनातन धर्म से जुड़े लोगों को इससे बचने की जरूरत है.

जो मटियामेट करने के लिए तैयार रहता हो, वह सीएम नहीं: 2027 में मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर उन्होंने कहा कि वह भी दूर है हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है. हमारा बस कहना चाहिए जो मुख्यमंत्री बने वह कानून का पालन करने वाला हो और अपनी प्रजा को अपनी बेटा बेटी समझे इससे ज्यादा अपेक्षा मैं किसी मुख्यमंत्री से नहीं करता हूं, जो अदावत, अहंकार, जो मटियामेट करने के लिए तैयार हो वह मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है. अगर वह बना है तो इसे बदलना चाहिए और लोगों को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए.

केशव प्रसाद मौर्य ने मेरा समर्थन किया: शंकराचार्य ने कहा इस देश में बहुत से करमठ लोग हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक. उनको मौका मिलना चाहिए यह जाली और पाखंडी लोग यहां आकर बैठ गए हैं. अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे हैं. रिश्तेदारी निभा रहे हैं मठ से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक को लेकर मुझे अच्छा लगा तो जो केशव प्रसाद मौर्य ने मेरा समर्थन किया था.

सनातनी और हिंदू होने पर सवाल खड़ा किया: शंकराचार्य ने कहा कि मेरा मानना है कि सदन में खड़े होकर जो कुछ उन्होंने बोला है वह सही नहीं है. मैंने उनके सनातनी और हिंदू होने पर सवाल खड़ा किया है हमने 40 दिन में उत्तर मांगा है. जिसके 12 -13 दिन बीत गए हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो चुका है. पूरा देश का सारा सनातनी समाज पूछ रहा है कि गोरखनाथ की शिक्षाओं के आधार पर वह योगी होकर कैसे राजा हो सकते हैं. मैंने उनसे सवाल पूछा उनके मठ के महंत होने और तनख्वाह लेने पर सवाल उठाया, जिसकी वजह से वह ऐसी चीज कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- शंकराचार्य होने के नियम होते हैं, कोई भी किसी पद पर नहीं हो सकता: सीएम योगी

Last Updated : February 14, 2026 at 4:41 PM IST

TAGGED:

SHANKARACHARYA ISSUE
AVIMUKTESHWARANAND IN VARANASI
AVIMUKTESHWARANAND SARASWATI
AVIMUKTESHWARANAND ON CM YOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.