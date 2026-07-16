ETV Bharat / state

विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनेगा गोरखपुर का रामगढ़ ताल, 'नया सवेरा' के दोनों फेज का होगा एकीकरण, सीएम योगी की बड़ी पहल

सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल ( Photo Credit: ETV Bharat )