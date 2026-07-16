विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनेगा गोरखपुर का रामगढ़ ताल, 'नया सवेरा' के दोनों फेज का होगा एकीकरण, सीएम योगी की बड़ी पहल
सैलानियों का सफर होगा और भी मजेदार, ताल के बीच बनेगा 'बैंबू रेस्टोरेंट'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 11:29 AM IST
गोरखपुर: रामगढ़ ताल गोरखपुर का प्रमुख पर्यटन केंद्र है. यहां पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ जुटती है. इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने बड़ा प्लान बनाया है. जल्द ही इस योजना को अंतिम आकार दिया जाएगा.
क्या है जीडीए का प्लान?: गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब 'नया सवेरा' फेज-1 और फेज-2 को जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का काम पूरा हो चुका है. आपस में जोड़ने का काम इसी महीने पूरा होगा. जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को करीब 2700 मीटर लंबे एकीकृत ताल फ्रंट पर सैर करने का मौका मिलेगा. ताल के भीतर 'बैंबू रेस्टोरेंट' भी खोलने का प्लान है.
रामगढ़ताल विश्वस्तरीय शहरी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है. नया सवेरा फेज-1 और फेज-2 के एकीकरण से पर्यटकों को निर्बाध वॉकिंग ट्रैक, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण मिलेगा.- अभिनव गोपाल, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?: इससे यहां आने वाली भीड़ को दो हिस्सों में बांटा जा सकेगा. जिससे सुविधाओं के विस्तार से लोग इसका आनंद भी उठा सकेंगे. लंबी दूरी तय कर आने वालों को किसी तरह का अफसोस नहीं होगा, बल्कि उनका भ्रमण आनंददायक और आरामदायक हो सकेगा. इसके मिल जाने से भीड़ का दबाव भी काम होगा, क्योंकि प्रतिदिन शाम को यहां हजारों लोगों की भीड़ यहां जुटती है.
फेज-2 में वाहन आवाजाही रोकने के लिए के लिए दोनों छोर पर बुलार्ड लगाए जाएंगे. ताकि पूरा क्षेत्र केवल पैदल भ्रमण के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रहे. दोनों फेज के जुड़ने के बाद पर्यटक नौका विहार के प्रवेश द्वार से चलते हुए रामगढ़ताल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए सीधे चिड़ियाघर तक पहुंच सकेंगे.
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