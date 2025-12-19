ETV Bharat / state

'सपा के समय में रामगढ़ताल में होता था अपराध'; सीएम योगी बोले- आरोप-प्रत्यारोप करने वालों के फोटो माफियाओं के साथ

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार की नीयत खराब थी. उस सरकार में बैठे लोगों ने विकास के पैसे का बंदरबाट किया. परिवार का खजाना भरने के चक्कर में प्रदेश का खजाना खाली कर दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार तक सीमित हों, उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था.

उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश की पहचान पर बदनुमा दाग लगाया था. उन्होंने हर जिले में माफिया पालकर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया दिया था. मुख्यमंत्री ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को विरासत, विकास और जन कल्याण के कार्यों में लगी रहने वाली सरकार बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा करने वाले माफिया को पालने वाले कौन लोग हैं, इसे जनता जानती है. आज आरोप-प्रत्यारोप लगाने वालों की माफिया के साथ फोटो टेलीविजन पर दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि रामगढ़ताल जिस पर सपा के मुखिया के द्वारा 'आपके' सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी. उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी. क्योंकि उनके समय में रामगढ़ताल में अपराध होते थे. गंदगी डाली जाती थी, आज रामगढ़ताल गोरखपुर के लिये एक बेहतरीन वहां के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है.

गोरखपुर : सीएम योगी ने शुक्रवार को करीब 138 करोड़ रुपये की लागत से बने गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने बिना नाम लिये सपा पर निशाना साधा.

सीएम योगी ने कहा कि पूर्व में जहां प्रदेश का खजाना एक परिवार के नाम पर खाली हो जाता था, वहीं खजाना अब विकास और जन कल्याण के रूप में दिखता है. प्रदेश का खजाना अब इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पेंशन की योजनाओं, बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, मुफ्त राशन और रसोई गैस कनेक्शन के रूप में जनता तक पहुंच रहा है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को नई पहचान दी है. आज हम गर्व से एक भारत, श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करते हैं. डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी लगातार आगे बढ़ाया है. सरकार बिना भेदभाव हर गरीब को छत, राशन, रसोई गैस, उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है.



उन्होंने कहा कि आठ वर्ष पूर्व गोरखपुर की क्या पहचान थी, यह किसी से छिपी नहीं है. बीमारी, गंदगी, अराजकता, माफियागिरी, बिजली को तरसते लोग, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यही गोरखपुर की पहचान थी. पूर्व की सरकारों में बंद खाद कारखाना आज चल रहा है. रात में यहां की जगमग लाइट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का दर्शन कराती है. सपा सरकार में रामगढ़ताल अपराध का केंद्र हुआ करता था और यहां गंदगी हुआ करती थी.







सीएम योगी ने कहा कि भीषण शीतलहर चल रही है, ऐसे ही सर्दी से बचिए. उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और सहायक लोगों में कंबल वितरण करने के साथ रैन बसेरों की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहर में अनावश्यक यात्रा करने से बचें. ऊनी वस्त्र पहनें.

इस दौरान वह सांसद रवि किशन शुक्ला की चुटकी लेने से भी नहीं चूके. उन्होंने कहा कि नया साल आने वाला है. आप रवि किशन के घर दावत खाने नए ओवर ब्रिज से सिर्फ 10 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर और पहले जनवरी को उनके आवास की तरफ भीड़ भी बहुत रहती है.

इस दौरान सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी, जनकेंद्रित और विकासपरक विजन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है. उनके नेतृत्व में यूपी में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरा है. इस कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर समेत समस्त जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.



