सीएम योगी पहुंचे बनारस; शेयर किया मणिकर्णिका घाट का फ्यूचर प्लान, देखें तस्वीरें

मणिकर्णिका घाट के फ्यूचर प्लान पर चर्चा: इतना ही नहीं सीएम योगी मणिकर्णिका तो नहीं पहुंचे, लेकिन विश्वनाथ धाम में ही मौजूद प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल कमिश्नर के जरिए उन्होंने समझी और यह भी जाना कि मणिकर्णिका का फ्यूचर प्लान क्या है और आगे कैसे दिखेगा मणिकर्णिका घाट. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन तस्वीरों को भले ही जारी न किया गया, लेकिन उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर आज इन तस्वीरों को अब से कुछ देर पहले शेयर किया गया है.

धुएं और प्रदूषण को कम करने के लिए 'ग्रीनोरियम' (हरित शवदाह) और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी इतने लंबे वक्त से विश्वनाथ धाम में निरीक्षण और दर्शन के लिए पहुंचते थे. शनिवार को पहली बार मुख्यमंत्री ने धाम में स्थापित अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया.

रैंप, सीसीटीवी निगरानी, प्रतीक्षालय, पेयजल सुविधाएं, सामुदायिक शौचालय और मुंडन के लिए अलग क्षेत्र का प्रावधान. (Photo Credit: ETV Bharat)

अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किये: मुख्यमंत्री ने उसे चबूतरे के तोड़े जाने और महारानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा की पुनर्स्थापना की भी बात कही. इसके पहले मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ मंदिर में जब दर्शन किया, तो धाम में स्थापित अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर आज पहली बार पुष्पांजलि अर्पित की.

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी में थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मणिकर्णिका घाट पर पैदा हुए विवाद पर अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका आने वाले समय में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसा शमशान स्थल बनेगा. जहां पर दूर-दूर से आने वाले लोगों को अंतिम क्रिया करने में कोई परेशानी नहीं होगी.

मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक के रास्ते को चौड़ा कर एक भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

अहिल्याबाई होल्कर को पूरा सम्मान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर बना विष्णु पद सहित अन्य पौराणिक और धार्मिक स्थल पूरा संरक्षित और सुरक्षित रहेगा. माता अहिल्याबाई होल्कर की जिस प्रतिमा को हटाए जाने का विवाद पैदा हुआ, उसको पूरे सम्मान के साथ उसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा. माता अहिल्याबाई होल्कर को हम पूरा सम्मान देते हैं और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का सबसे पहले भव्य जीणोद्धार करवाया था.

छत से घाट का पूरा नजारा दिखेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा: मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोलते हुए माता अहिल्याबाई और विरासत का अपमान किए जाने का भी आरोप लगाया. सीएम योगी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर भी अपना पक्ष रखते हुए मणिकर्णिका के फ्यूचर प्लान वर्तमान और पिछड़े मणिकर्णिका की दुर्दशा पर भी पिछली सरकारों पर हमला बोला.

घाट की छत पर वीआईपी लोगों और आगंतुकों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई. (Photo Credit: ETV Bharat)

मणिकर्णिका घाट काशी की सबसे महत्वपूर्ण जगह: सीएम योगी का शनिवार का बनारस दौरा एक तरफ जहां मणिकर्णिका पर हुए विवाद को ठंडा करने के लिए सरकार का पक्ष रखना था, तो दूसरी तरफ विश्वनाथ धाम में मौजूद माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके यह संदेश देना भी था कि आखिर इस विवाद का पटाक्षेप खुद करने के लिए पहुंचे हैं. मणिकर्णिका घाट काशी का वह सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां न सिर्फ लोग अंतिम संस्कार के लिए बल्कि महातीर्थ के रूप में स्नान के लिए भी पहुंचते हैं.

'हाई फ्लड लेवल' (HFL) आधारित डिजाइन है. (Photo Credit: ETV Bharat)

भगवान शिव का सबसे पसंदीदा स्थान: काशी का मणिकर्णिका पुराणों के मुताबिक भगवान शिव का सबसे पसंदीदा स्थान है. यहां पर मौजूद चक्र पुष्कारिणी कुंड भगवान विष्णु के पसीने से निर्मित जल से सिंचित होता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की मौजूदगी में उनके कानों का कुंडल और बाली यहीं पर गिरी था, जिसके वजह से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा. यह स्थान शमशान के रूप में भी पूजा जाता है.

18 करोड़ रुपये से बदलेगा घाट का स्वरूप: वाराणसी नहीं बल्कि पूर्वांचल सहित बिहार और यहां तक की पश्चिम बंगाल के अलावा विदेशों से भी लोग अपनों के दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन के लिए काशी आते हैं. दक्षिण भारत के लोगों के लिए तो मणिकर्णिका सबसे बड़ा और महान तीर्थ है. जहां इसके स्पर्श और यहां आने मात्र से ही लोग मोक्ष की प्राप्ति मांगते हैं. मणिकर्णिका घाट के वर्तमान स्वरूप को बदलकर नए और आधुनिक स्वरूप में लाने के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं, जो सीएसआर फंड के जरिए रूपा फाउंडेशन करने में जुटा है.

​यूपी सरकार ने काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी रूपा फ़ाउंडेशन को सौंपी.

​घाट के पुनर्विकास का काम चरण-1, 2 और 4 के तहत युद्धस्तर पर जारी है.

​प्राचीन दाह-घाट और ऐतिहासिक मंदिरों को बिना क्षति पहुँचाए होगा निर्माण.

​38 दाह-चिता स्थलों का होगा नवीनीकरण, साथ ही लगेंगी आधुनिक चिमनियां.

​अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए बनेंगे एप्रोच रैम्प, प्रतीक्षालय और गैलरी.

महाकालेश्वर मंदिर के आसपास प्रार्थना और पूर्व-संस्कार के लिए विकसित किया जाएगा विशेष स्थान.

​माता सती का कुंडल गिरने से पवित्र हुए इस स्थान की धार्मिक मान्यताओं का रखा जाएगा पूरा ख्याल.

​लकड़ी ढुलाई के लिए अलग रैम्प, पंजीकरण कार्यालय और स्वच्छ पेयजल की होगी उत्तम व्यवस्था.

​खुदाई में मिलने वाली प्राचीन मूर्तियों और अवशेषों को नए ढाँचों में सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा.

​इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य दाह-संस्थान का आधुनिकीकरण और लोगों के लिए सुगम पहुँच सुनिश्चित करना है.

