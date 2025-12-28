ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कहा- भीषण शीतलहर से हर जरूरतमंद और गरीबों को बचाने के लिए सरकार तैयार

गोरखपुर में रविवार को सीएम योगी ने कहा कि भीषण शीतलहर से गरीबों और हर जरूरतमंद को बचाने के लिए सरकार संवेदनशील है.

Published : December 28, 2025 at 8:39 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 8:45 PM IST

गोरखपुर: रविवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम, महानगर में दो रैन बसेरों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहर से गरीबों और हर जरूरतमंद को बचाने के लिए सरकार संवेदनशील है. किसी को कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है.

जरूरत पड़ने पर विद्यालयों में छुट्टी की जाएगी: सीएम योगी ने कहा कि लोगों को भीषण शीतलहर से बचाने के लिए कंबल व ऊनी वस्त्र वितरण, रैन बसेरों के संचालन और अलाव की व्यवस्था करने के प्रदेश के सभी जिलों में पर्याप्त धनराशि जारी की गई है. भीषण शीतलहर में, आवश्यकता पड़ने पर विद्यालयों को बंद करने और अवकाश घोषित करने के लिए जिलाधिकारियों को कहा गया है.

वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था हो: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत आवश्यक हो, तो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जाये. मुख्यमंत्री ने टीपीनगर के पास और धर्मशाला बाजार स्थित बने रैन बसेरे का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की. सीएम ने रैन बसेरों में ठहरे सभी लोगों हाल जानने के लिए उनसे बातचीत की. मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल और भोजन बांटा और कहा कि सरकार उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है.

निर्माणाधीन NCC ट्रेनिंग एकेडमी का निरीक्षण: मुख्यमंत्री ने रविवार को निर्माणधीन एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का निरीक्षण किया. इस दौरान योगी ने कहा कि एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी गोरखपुर सहित समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नया गौरव होगा. इसके निर्माण कार्य में तेजी लाकर लक्षित समय में इसे पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये. साथ ही निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये. निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश: सीएम योगी ने एकेडमी के मॉडल और ड्राइंग मैप का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी की. निर्माणाधीन भवन का भ्रमण कर भौतिक प्रगति का भी जायजा लिया. इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल, स्टाफ आवास, मेस के निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निर्माण करने के निर्देश दिए. प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे इसका आवधिक पर्यवेक्षण करते रहें.

9 मार्च 2024 को सीएम योगी ने किया था शिलान्यास: निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था की तरफ से बताया गया है कि 60 प्रतिशत निर्माण हो चुका है और निर्धारित समय तक इसे लोकार्पण के लिए तैयार कर दिया जाएगा. 47.88 करोड़ रुपये की लागत से एकेडमी का निर्माण हो रहा है. सीएम योगी ने 9 मार्च 2024 को इसका शिलान्यास किया था. निर्माण का काम जून 2024 में शुरू हुआ था और जून 2026 तक इसे पूरा किया जाना है.

सिटी डेवलपमेंट प्लान का मॉडल बनेगा विरासत गलियारा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी एकेडमी का निरीक्षण करने के बाद धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक बन रहे विरासत गलियारा का निरिक्षण किया. उन्होंने कहा यह सिटी डेवलपमेंट प्लान का मॉडल बनेगा. विरासत गलियारा की प्रगति वहां के लोगों के चेहरे के चमक के रूप में दिख रही है. यह चमक और प्रसन्नता, अफवाह फैलाने वालों को जवाब है. 555.56 करोड़ रुपये की लागत से 3.50 किमी की लंबाई में धर्मशाला बाजार से पाण्डेयहाता तक सड़क चौड़ीकरण की परियोजना को ‘विरासत गलियारा’ नाम दिया गया है.

निर्माण कार्य तेज करने निर्देश: मुख्यमंत्री को बताया गया कि 2.20 किमी तक निर्माण पूरा हो गया है और 1.30 किमी की लंबाई में कार्य शेष है. इस पर मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य तेज करने और गुणवत्ता पर खास जोर देने के निर्देश कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए. चेतावनी भी दी कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी.

कामर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेवल पार्किंग का जायजा लिया: विरासत गलियारा का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घंटाघर में करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे बंधु सिहं कामर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेवल पार्किंग का भी जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने कामर्शियल कॉम्प्लेक्स व मल्टीलेवल पार्किंग के ले आउट और ड्राइंग मैप का अवलोकन करने के बाद निर्मित सभी तलों का भ्रमण कर निर्माण को भी देखा.
सीएम योगी ने कहा- समय पर काम पूरे किये जाएं: इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यहां अमर बलिदानी बंधु सिंह की मूर्ति के लिए भी जगह रखी जाए. ऐसी व्यवस्था रहे कि पहले से होते रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रभाव न आने पाए. मुख्यमंत्री ने कामर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण में तेजी लाते हुए समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए.

