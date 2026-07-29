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सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनीं जन-समस्याएं, बोले- 'अन्याय बर्दाश्त नहीं, हर पीड़ित को मिलेगा न्याय'

गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने की विशेष पूजा, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

'चिंता मत करो, न्याय मिलेगा!'
'चिंता मत करो, न्याय मिलेगा!' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:26 AM IST

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु गोरखनाथ एवं अपने गुरु का पूजा कर आशीर्वाद लिया. गुरु पूर्णिमा के अनुष्ठान कार्यक्रम की व्यस्तता के बावजूद जनता दर्शन का आयोजन किया. उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं (Photo Credit: ETV Bharat)

जनता दर्शन में सीएम: जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत ही अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि, हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है. लोगों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाए.

सीएम योगी ने त्वरित समाधान के दिए निर्देश
सीएम योगी ने त्वरित समाधान के दिए निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)

मदद का भरोसा: जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरसंभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने खुद लोगों से आवेदन पत्र लेकर गंभीरता से पढ़ते हुए उसके समाधान का भरोसा दिया.

सीएम बोले- 'अन्याय बर्दाश्त नहीं, हर पीड़ित को मिलेगा न्याय'
सीएम बोले- 'अन्याय बर्दाश्त नहीं, हर पीड़ित को मिलेगा न्याय' (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाज की गुहार: जनता दरबार में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज के इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को पूर्ण कर इसे जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए. इस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धनराशि दी जाएगी. जनता दर्शन के दौरान कुछ महिलाओं संग पहुंचे उनके बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार-दुलार और आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट दिया.


गुरु पूर्णिमा पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह गौसेवा की. सीएम से भी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी.

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