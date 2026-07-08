CM योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन, शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा स्कीम आज से होगी शुरू, सावन के लिए तैयारियां तेज करने के आदेश
दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे हैं काशी, कैशलेस सुविधा की आज लॉन्चिंग करेंगे सीएम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 9:27 AM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे हैं. कल स्थानीय सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के प्रगति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं, आज वह शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा सेवा का शुभारंभ करेंगे.
सीएम योगी ने क्या आदेश दिए: इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगा. श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों को दर्शन के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया. उन्होंने आगामी श्रावण मास के दौरान मैदागिन से गोदौलिया तक किए जाने वाले बैरिकेटिंग से स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए तथा उक्त मार्ग पर पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था के भी आदेश दिए.
कार्यों को समय-सीमा के भीतर करें पूरा: निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण कार्य 18 माह में कराए जाने का हरसंभव प्रयास किया जाए. उन्होंने गंगा नदी में नावों के सुचारू संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नाविकों के साथ बैठक कर छोटी नावों का स्थानीय स्तर पर नगर निगम के माध्यम से पंजीकरण कराकर उन्हें लाइफ जैकेट आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश दिया.
दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में अवशेष भवनों का नियमानुसार मुवायजा वितरित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्रता से कराए जाने का निर्देश दिया. जलजीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों को तेजी से पूर्ण कराए जाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर कार्य में हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए.
खोदी गई सड़कों की हो मरम्मत: पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने के दौरान खोदी गई सड़को का साथ-साथ मरम्मत कार्य भी अवश्य कराया जाय. इसमें कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बन रहे रोप-वे के प्रगति की जानकारी लेते हुए उसे तय समयसीमा में पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया. इस दौरान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि माह अगस्त तक रोप वे का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा.
कैशलेस सुविधा की आज लॉन्चिंग करेंगे सीएम
बुधवार को सुबह 10:00 बजे बहुत दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में आयोजित बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों के इलाज को लेकर कैशलेस सुविधा की लॉन्चिंग सीएम करेंगे. सुबह 11:00 बजे पुलिस लाइन से मिर्जापुर के लिए प्रस्थान कर लेंगे. मुख्यमंत्री के दो दिवसीय को लेकर के नगर निगम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है. मुख्यमंत्री 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ करेंगे इसके साथ ही वाराणसी मंडल के चारों जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के हजारों शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परिवारों को गंभीर बीमारियों में इलाज की बड़ी चिंता से मुक्ति मिल जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक हेमंत राव ने बताया कि वाराणसी मंडल के 7,417 बेसिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 66,205 पात्र कर्मचारियों को सीधे तौर पर इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाएगा.
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