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CM योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन, शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा स्कीम आज से होगी शुरू, सावन के लिए तैयारियां तेज करने के आदेश

दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे हैं काशी, कैशलेस सुविधा की आज लॉन्चिंग करेंगे सीएम.

cm yogi adityanath has ordered special arrangements month sawan banaras
सीएम योगी बनारस के दौरे पर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 8:33 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 9:27 AM IST

7 Min Read
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे हैं. कल स्थानीय सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के प्रगति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं, आज वह शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा सेवा का शुभारंभ करेंगे.


सीएम योगी ने क्या आदेश दिए: इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगा. श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों को दर्शन के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया. उन्होंने आगामी श्रावण मास के दौरान मैदागिन से गोदौलिया तक किए जाने वाले बैरिकेटिंग से स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए तथा उक्त मार्ग पर पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था के भी आदेश दिए.

कार्यों को समय-सीमा के भीतर करें पूरा: निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण कार्य 18 माह में कराए जाने का हरसंभव प्रयास किया जाए. उन्होंने गंगा नदी में नावों के सुचारू संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नाविकों के साथ बैठक कर छोटी नावों का स्थानीय स्तर पर नगर निगम के माध्यम से पंजीकरण कराकर उन्हें लाइफ जैकेट आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश दिया.

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आ रहा सावन, CM योगी ने काशी के विकास को परखा. (etv bharat)

दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में अवशेष भवनों का नियमानुसार मुवायजा वितरित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्रता से कराए जाने का निर्देश दिया. जलजीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों को तेजी से पूर्ण कराए जाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर कार्य में हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए.

खोदी गई सड़कों की हो मरम्मत: पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने के दौरान खोदी गई सड़को का साथ-साथ मरम्मत कार्य भी अवश्य कराया जाय. इसमें कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बन रहे रोप-वे के प्रगति की जानकारी लेते हुए उसे तय समयसीमा में पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया. इस दौरान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि माह अगस्त तक रोप वे का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा.

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आ रहा सावन, CM योगी ने काशी के विकास को परखा. (etv bharat)
शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के दौरान जगह-जगह सड़के खोद कर छोड़ दी जा रही है और इनका मरम्मत ठीक से नहीं किया जा रहा हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त कार्य से पहले अंतर्विभागीय बैठकें अवश्य कर ली जाए, ताकि संबंधित विभाग सड़को के रेस्टोरेशन का कार्य समय से करा सके.उन्होंने ऐसी सड़को का मरम्मत प्राथमिकता पर कराए जाने का निर्देश दिया.बार्डर एरिया में पुलिस विशेष सतर्कता बरतें: बैठक के दौरान उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप आनंद काशी, रुद्र काशी, काशी स्पोर्ट्स सिटी के प्रगति से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई. मुख्यमंत्री ने बार्डर एरिया में पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरतने, पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक 6 माह पर पुलिस कार्मिकों की ड्यूटी बदलने के निर्देश दिये.आईजीआरएस, सीएम हेल्प लाइन आदि माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायती प्रार्थना पत्रों का मेरिट के आधार पर निस्तारण का निर्देश दिया.भक्तों को मिलनी चाहिए सुविधा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बैठक में श्रावण मास के दौरान प्रशासन तथा पुलिस विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की गयी.मंडलायुक्त एस. राजलिंगम द्वारा काशी विश्वनाथ धाम तथा वाराणसी परिक्षेत्र में स्थित विभिन्न शिवालयों में की जा रही तैयारियों को विस्तार से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया.मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि श्रावण मास के दौरान प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, बेहतर समन्वय स्थापित करके कार्य करे.परिवहन व रेलवे के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि भीड़ नियंत्रण व बेहतर सुरक्षा श्रद्धालुओं को मिल सके. श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं साफ-सफाई, पेयजल, खोया पाया केंद्र, स्वास्थ्य एवं आपदा के बेहतर प्रबंधन, निःशुल्क लाकर आदि उपलब्ध हों. उन्होंने गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर से सावधानी बरतने, लाइफ़ जैकेट का प्रयोग, सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग समेत जल पुलिस को लगातार सतर्कता बरतने को निर्देशित किया. मैदागिन से गोदौलिया के बीच बैरिकेड्स को दुरुस्त करें ताकि किसी भी श्रद्धालु के पैर में चोट न लगे तथा जर्जर भवनों के पास बैरिकेड्स लगाने में सावधानी बरती जाए. श्रावण मास में पूरे महीने भीड़ होगी जिसके दृष्टिगत बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए. मंदिर व्यवस्था में लगे कार्मिकों की ड्यूटी में बदलाव करने को कहा ताकि वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ चिटिंग नहीं होने पाए.536 प्रोजेक्ट हुए पूरे: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि 2014 से अब तक कुल 536 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं जिनकी कुल कीमत 36210 करोड़ रूपये है। वर्तमान में 191 कार्य गतिमान हैं जो कि 25007 करोड़ के हैं.उन्होंने जिले के गतिमान सभी प्रोजेक्ट्स को एक एक करके मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया.सीएम योगी ने विद्युत सब स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया: सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के प्रगति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद सीएम ने चौकाघाट स्थित विद्युत सब स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया.इस दौरान विद्युत सब स्टेशन पर चल रहे कार्य के प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई.मुख्यमंत्री ने सभी कार्य समय से पूरा कराए जाने हेतु निर्देशित किया. इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल कालभैरव जी तथा देवाधिदेव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत् दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया.

कैशलेस सुविधा की आज लॉन्चिंग करेंगे सीएम

बुधवार को सुबह 10:00 बजे बहुत दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में आयोजित बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों के इलाज को लेकर कैशलेस सुविधा की लॉन्चिंग सीएम करेंगे. सुबह 11:00 बजे पुलिस लाइन से मिर्जापुर के लिए प्रस्थान कर लेंगे. मुख्यमंत्री के दो दिवसीय को लेकर के नगर निगम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है. मुख्यमंत्री 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ करेंगे इसके साथ ही वाराणसी मंडल के चारों जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के हजारों शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परिवारों को गंभीर बीमारियों में इलाज की बड़ी चिंता से मुक्ति मिल जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक हेमंत राव ने बताया कि वाराणसी मंडल के 7,417 बेसिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 66,205 पात्र कर्मचारियों को सीधे तौर पर इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाएगा.



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Last Updated : July 8, 2026 at 9:27 AM IST

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