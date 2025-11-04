ETV Bharat / state

मोटे धान की कुटाई पर 1% की छूट; UP के 15 लाख किसानों को होगा फायदा, राइस मिलों की भी बढ़ेगी आमदनी

लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- सालाना 167 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर.

सीएम योगी ने किसानों और राइस मिल संचालकों को दी राहत.
सीएम योगी ने किसानों और राइस मिल संचालकों को दी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 3:05 PM IST

लखनऊ : 'राज्य सरकार ने धान किसानों और राइस मिल संचालकों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. हाइब्रिड धान के लिए भारत सरकार का मानक 67 प्रतिशत रिकवरी का है, लेकिन वास्तविक रिकवरी इससे कम होती है. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार धान कुटाई पर तीन प्रतिशत छूट पहले से ही दे रही है. इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं इस बार मोटे धान की कुटाई पर भी एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है'.

ये बातें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कही. वे मंगलवार को लोकभवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मोटे धान पर अतिरिक्त एक प्रतिशत की छूट से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. राइस मिल संचालक भी उत्साहित होकर धान कूटने के लिए आगे आएंगे. इस निर्णय पर सरकार 167 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी.

राइस मिल उद्योग को मिलेगा बूस्ट : मंत्री ने कहा कि ‘हाइब्रिड’ धान से चावल निकालने पर केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार रिकवरी दर 67 प्रतिशत रहती है. इस पर 3 प्रतिशत छूट पहले से ही किसानों को मिल रहा है. अब मोटे धान की कुटाई पर भी एक प्रतिशत की रिकवरी छूट दी जाएगी. उत्तर प्रदेश में 1800 से अधिक राइस मिलें संचालित हैं. सरकार का यह कदम राइस मिल उद्योग को बड़ा बूस्ट देगा.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना. (Photo Credit; UP Government)

पश्चिमी यूपी में एक अक्टूबर से हो रही धान खरीद : मंत्री ने कहा कि सूबे के 13 से 15 लाख धान उत्पादक किसानों को इससे फायदा होगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खरीद प्रक्रिया तेजी से चल रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से धान के दामों में इजाफा होगा, जिससे किसानों, मजदूरों और राइस मिल उद्योग सभी को लाभ मिलेगा.

दो लाख श्रमिकों को मिला रोजगार : खन्ना ने बताया कि धान से संबंधित कार्यों में प्रदेश में करीब 2 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है. धान खरीद के लिए किसानों का सत्यापन कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. हर कदम इस दिशा में उठाया जा रहा है कि किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत मिले.

सीएम योगी ने किया ट्वीट : सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट भी किया. लिखा है कि 'राइस मिलर्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ हैं, अपितु प्रदेश में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार भी हैं. विगत दिनों नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आई थी'.

सीएम योगी ने आगे लिखा है कि 'अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का यथोचित सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया है कि नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी.

यह भी पढ़ें : BHU ने तैयार की धान की नई किस्म, 8 फ़ीसदी ज़्यादा उत्पादन, किसानों का फायदा

