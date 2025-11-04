ETV Bharat / state

मोटे धान की कुटाई पर 1% की छूट; UP के 15 लाख किसानों को होगा फायदा, राइस मिलों की भी बढ़ेगी आमदनी

सीएम योगी ने किसानों और राइस मिल संचालकों को दी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : 'राज्य सरकार ने धान किसानों और राइस मिल संचालकों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. हाइब्रिड धान के लिए भारत सरकार का मानक 67 प्रतिशत रिकवरी का है, लेकिन वास्तविक रिकवरी इससे कम होती है. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार धान कुटाई पर तीन प्रतिशत छूट पहले से ही दे रही है. इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं इस बार मोटे धान की कुटाई पर भी एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है'. ये बातें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कही. वे मंगलवार को लोकभवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मोटे धान पर अतिरिक्त एक प्रतिशत की छूट से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. राइस मिल संचालक भी उत्साहित होकर धान कूटने के लिए आगे आएंगे. इस निर्णय पर सरकार 167 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी. राइस मिल उद्योग को मिलेगा बूस्ट : मंत्री ने कहा कि ‘हाइब्रिड’ धान से चावल निकालने पर केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार रिकवरी दर 67 प्रतिशत रहती है. इस पर 3 प्रतिशत छूट पहले से ही किसानों को मिल रहा है. अब मोटे धान की कुटाई पर भी एक प्रतिशत की रिकवरी छूट दी जाएगी. उत्तर प्रदेश में 1800 से अधिक राइस मिलें संचालित हैं. सरकार का यह कदम राइस मिल उद्योग को बड़ा बूस्ट देगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना. (Photo Credit; UP Government)