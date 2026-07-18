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संभल को 569 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात; CM योगी बोले- "अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार की जा रही है कार्रवाई"

मुख्यमंत्री ने 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

संभल में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
संभल में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:13 PM IST

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संभल : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा के दौरे के बाद संभल पहुंचे. इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने संभल और चंदौसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 569 करोड़ रुपये की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए.


बहजोई स्थित पुलिस लाइन मैदान में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा. इस दौरान भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका अभिनंदन किया.

मुख्यमंत्री ने संभल और चंदौसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 569 करोड़ रुपये की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने चंदौसी में स्थापित एशिया की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा तथा 51 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा का भी अनावरण किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन का उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने में किया जाएगा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जिले और आस-पास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे.

सभा स्थल पर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही. मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, कानून-व्यवस्था और सुशासन के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है तथा किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें : CM योगी आज बुलंदशहर और संभल के दौरे पर, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

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