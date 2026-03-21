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अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026: सीएम योगी ने यूपी में फॉरेस्ट कवर 17% करने का रखा लक्ष्य, वीर बच्चों को किया सम्मानित

प्रदेश में अब तक 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और वनाच्छादन बढ़कर लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गया है. सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 16-17 प्रतिशत तक ले जाने का है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को और बेहतर बनाया जा सके.

जन आंदोलन से मिली वनीकरण में सफलता: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन (Forest Cover) बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है. इस उपलब्धि का मुख्य आधार पौधरोपण अभियान को एक 'जन आंदोलन' बनाना रहा है, जिसमें सरकार के बजाय समाज ने नेतृत्व किया.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रकृति के संरक्षण को समय की मांग बताया. मुख्यमंत्री ने भारतीय वैदिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' के संदेश को आत्मसात करना हर नागरिक का कर्तव्य है. उन्होंने वृक्ष की महत्ता को समझाते हुए प्राचीन श्लोक के माध्यम से बताया कि एक वृक्ष का मूल्य दस पुत्रों के समान होता है.

रामसर साइट्स और ईको-टूरिज्म का विस्तार: प्रदेश में वर्ष 2017 तक केवल एक रामसर साइट थी, जिसकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है और सरकार इसे 100 तक ले जाने की दिशा में कार्य कर रही है. रामसर साइट्स न केवल पर्यटन और वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भू-माफियाओं से जमीन को सुरक्षित रखने में भी सहायक सिद्ध होती हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि नदियों के पुनरोद्धार और एक्सप्रेस-वे के किनारों पर व्यापक पौधरोपण के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं. इसके साथ ही दुधवा नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है.

पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन बढ़ा: सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

वन्यजीवों का संरक्षण: उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को कार्बन क्रेडिट के लिए सीधे धनराशि वितरित की गई है. मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'आपदा' की श्रेणी में रखने के ऐतिहासिक निर्णय की भी चर्चा की. उन्होंने अपने निजी अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बाघ कभी अकारण हमला नहीं करता, बशर्ते हम उसके प्राकृतिक आवास और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करें. वनों के आधुनिकिकरण, रानीपुर टाइगर रिजर्व और क्लीन एयर मैनेजमेंट के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

नदियों में लौटती डॉल्फिन: नमामि गंगे परियोजना की सफलता का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि प्रदेश की नदियों में गांगेय डॉल्फिन की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. जहाँ पहले केवल 23 डॉल्फिन थीं, अब उनकी संख्या बढ़कर 2,397 तक पहुँच गई है. इसी तरह गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है जो जैव विविधता की दिशा में एक बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री ने पुराने पेड़ों को 'विरासत वृक्ष' घोषित कर उनके संरक्षण पर जोर दिया और विभाग को निर्देश दिए कि कॉफी टेबल बुक की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए.

गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई: सीएम योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वीर बच्चों और उत्कृष्ट कर्मियों का सम्मान: समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने उन वीर बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने तेंदुए के हमले से सूझबूझ के साथ खुद को और दूसरों को बचाया. बहराइच के 10 वर्षीय अच्छेलाल और प्रयागराज की 18 वर्षीय तनु सिंह को उनके अदम्य साहस के लिए विशेष रूप से सराहा गया. साथ ही, वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन विभाग के कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए. इस अवसर पर वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

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