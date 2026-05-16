ETV Bharat / state

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने भरा डिजिटल स्वगणना प्रपत्र, सभी नागरिकों की हिस्सेदारी की अपील की

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 10:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास पर प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना (सेल्फ एनुमेरेशन) का डिजिटल/ऑनलाइन प्रपत्र भरा. इस अवसर पर उन्होंने 21 मई तक चलने वाली डिजिटल स्वगणना की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी की अपील की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Video credit: मीडिया सेल)

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज की. इसके साथ ही सभी जानकारियों के कॉलम को पूर्ण किया. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है.

उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ‘हमारी जनगणना-हमारा विकास’ की भावना के साथ सटीक आंकड़े जुटाकर प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 मई को लखनऊ से डिजिटल जनगणना के पहले चरण ‘स्वगणना’ का शुभारंभ किया था.

सीएम योगी ने कहा है कि जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार भी है. जनगणना 2027 यह सुनिश्चित करने का भी माध्यम है कि विकास की धारा में समाज का अंतिम व्यक्ति भी समाज समान रूप से सहभागी बन सके. उन्होंने कहा कि रियल टाइम डेटा के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाया गया है.

यह भी पढ़ें : ऑनलाइन स्व-गणना को लेकर है कंफ्यूजन, किरायेदार हैं तो क्या करना होगा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

TAGGED:

डिजिटल स्वगणना प्रपत्र
CENSUS 2027
SELF ENUMERATION
CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.