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गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने भरा डिजिटल स्वगणना प्रपत्र, सभी नागरिकों की हिस्सेदारी की अपील की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: मीडिया सेल )