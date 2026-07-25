सीएम योगी का फतेहपुर दौरा: 487 करोड़ की सौगात, बोले- "अब मिट्टी में मिलेंगे नकल माफिया, उन्हें कोई नहीं बचा सकता"
सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में 487 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और नकल माफियाओं को सख्त संदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 3:34 PM IST
फतेहपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मदारीपुर कला स्थित मैदान में आयोजित जनसभा में फतेहपुर के विकास को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने करीब 487 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी और पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन पिछले नौ वर्षों में विकास की तस्वीर तेजी से बदली है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है और फतेहपुर आकांक्षी जिला नहीं रहा. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए विकास को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश किया.
माँ गंगा और माँ यमुना के दोआब एवं महान ऋषि-मुनियों की पावन तपोस्थली जनपद फतेहपुर की विकास यात्रा को आज नई गति प्रदान करते हुए यहां के अयाह शाह व फतेहपुर सदर विधान सभा क्षेत्रों के लिए ₹489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
इस अवसर पर… pic.twitter.com/545is5W0LI
2017 के बाद तेजी से बदली जिले की तस्वीर: उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया है. मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, कंपोजिट विद्यालय और विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लगभग हर पैमाने पर पिछड़ा हुआ था. विकास के लिए आने वाला पैसा भ्रष्टाचार और सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाता था.
ये नकल माफिया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत हैं...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया है। सोमवार को संसद में बिल आने वाला है।
नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे... pic.twitter.com/i8qNR4ryHI
नकल माफियाओं पर कसेगी नकेल: उस समय न पर्याप्त सड़कें थीं, न मेडिकल कॉलेज, न उद्योग और न ही युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर. उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में सरकार ने विकास की प्राथमिकताओं को बदला है. अब योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जनता तक पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा.
पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून और सज़ा: उन्होंने कहा कि पहले युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, जबकि आज पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं. योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है और भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पेपर लीक और नकल माफिया के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नकल माफिया को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है.
सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
खाली प्लॉट देखते ही कोई सपाई उस पर कब्जा कर लेता था... pic.twitter.com/niZiMnOKt7
नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता. उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक पर संसद में कानून लाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है.
परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया समय पर हो: प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होने की बात कही. मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो, इसके लिए परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए.
सबका साथ-सबका विकास पर ज़ोर: सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ‘सैफई परिवार’ का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में विकास कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित था और किसान, युवा तथा आम जनता उपेक्षित रहे. जनता का पैसा विकास में नहीं सैफई में नाच गाने में चला जाता था.
अब भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी भर्तियों का दौर है: योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ प्रदेश में विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है. जनसभा में मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मेडिकल कॉलेज, सड़क, पुल, बिजली, अस्पताल, निवेश और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को सरकार की उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि पहले जिस जिले को पिछड़ेपन के कारण आकांक्षी जिलों की सूची में गिना जाता था, आज वहां विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है. सरकार का प्रयास है कि फतेहपुर सहित प्रदेश के प्रत्येक जिले को बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक सुविधाओं से जोड़ा जाए.
विकास और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री के फतेहपुर दौरे के दौरान करीब 487 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और कानून-व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. युवाओं को रोजगार, किसानों को सुविधाएं और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. फतेहपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों के साथ-साथ पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका विकास और सुशासन है.
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