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सीएम योगी ने 46800 छात्र-छात्राओं को वितरित किया टैबलेट; बोले- "अपने सपनों और संकल्पों को हमेशा Charge रखिए"

गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

गोंडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोंडा पहुंचे. सीएम योगी ने शहीदे आजम भगत इंटर काॅलेज में देवीपाटन मंडल चारों जिले के 46800 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण कर सौगात दी.

गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Video credit: ETV Bharat) सीएम योगी ने मंच से युवाओं को टैबलेट के अनगिनत फायदे बताते हुए कहा कि ये सिर्फ टैबलेट नहीं चलता फिरता विश्वविद्यालय है. उन्होंने एक योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हम हर जनपद में लौहपुरुष सरदार पटेल स्किलिंग एंड एंप्लॉयमेंट जोन का गठन कर रहे हैं.



इस दौरान सीएम योगी ने छात्र-छात्राओं के साथ सेल्फी ली. सीएम योगी ने कहा कि आज की सरकार यूपी में बेस्ट राइफल कलाश्निकोव बनवा रही है. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दुश्मन का दिल दहलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण हो रहा है, जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था. यह यूपी की Strength है और इस Strength का सारथी प्रदेश का युवा बना है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)