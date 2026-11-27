सीएम योगी ने 46800 छात्र-छात्राओं को वितरित किया टैबलेट; बोले- "अपने सपनों और संकल्पों को हमेशा Charge रखिए"
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोंडा पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:47 PM IST
गोंडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोंडा पहुंचे. सीएम योगी ने शहीदे आजम भगत इंटर काॅलेज में देवीपाटन मंडल चारों जिले के 46800 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण कर सौगात दी.
सीएम योगी ने मंच से युवाओं को टैबलेट के अनगिनत फायदे बताते हुए कहा कि ये सिर्फ टैबलेट नहीं चलता फिरता विश्वविद्यालय है. उन्होंने एक योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हम हर जनपद में लौहपुरुष सरदार पटेल स्किलिंग एंड एंप्लॉयमेंट जोन का गठन कर रहे हैं.
अपने सपनों और संकल्पों को हमेशा Charge रखिए। जब आप Charge रहेंगे, तभी आसुरी शक्तियां Discharge होंगी... https://t.co/GCbLX7jyjj— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 27, 2026
इस दौरान सीएम योगी ने छात्र-छात्राओं के साथ सेल्फी ली. सीएम योगी ने कहा कि आज की सरकार यूपी में बेस्ट राइफल कलाश्निकोव बनवा रही है. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दुश्मन का दिल दहलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण हो रहा है, जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था. यह यूपी की Strength है और इस Strength का सारथी प्रदेश का युवा बना है.
उन्होंने कहा कि 2017 के अंदर नकल माफिया, भू-माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, वन माफिया पूरे सिस्टम पर हावी थे. आज यूपी माफिया मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है. अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा. उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा को उन्होंने लूट-खसोट का अड्डा बना दिया था आज वे फिर से सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास आने का प्रयास करेंगे.
उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी का कोई भी विज्ञापन निकलता था, सिंडिकेट वसूली के लिए निकल पड़ता था. ईमानदारी के साथ किसी युवा की प्रतिभा को सम्मान नहीं मिल पाता था. आज युवा की प्रतिभा को सम्मान भी मिल रहा है और उसके परिश्रम को नौकरी भी मिल रही है.
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