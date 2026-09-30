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सीएम योगी ने 509 लोगों को 664 सहायक उपकरण दिये; बोले- "पेंशन राशि में और वृद्धि करने जा रहे हैं"

सिविल लाइंस स्थित गोरखपुर क्लब में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

सीएम योगी ने 509 लोगों को 664 सहायक उपकरण दिये
सीएम योगी ने 509 लोगों को 664 सहायक उपकरण दिये (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 7:38 PM IST

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गोरखपुर : सिविल लाइंस स्थित गोरखपुर क्लब में बुधवार को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और HURL के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 509 दिव्यांगजनों को 664 सहायक उपकरण वितरण किये.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मुझे सेवा संकल्प अभियान के क्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है. उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाना, सुशासन का पहला सूत्र है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में पूरे देश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया गया. इसमें व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा कहीं आड़े नहीं आए. मंत्र एक ही था 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'.

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को पहले ₹300 की पेंशन मिलती थी. हमने इसे पहले बढ़ाकर ₹500 और फिर ₹1,000 किया. अब कुछ ही दिनों में पेंशन राशि में और वृद्धि करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने कभी यह नहीं माना कि कोई व्यक्ति अधूरा है. हमारे यहां कहा गया है कि ‘अयोग्यः पुरुषो नास्ति’, अर्थात कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्रदेश में बचपन डे-केयर सेंटर की व्यवस्था को और विस्तार देने का निर्णय लिया है. वर्ष 2026-27 के बजट में भी 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता वाले और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जनपद स्तर पर ऐसे केंद्रों के विस्तार का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को CM YUVA, PM SVANidhi, ODOP, PM Vishwakarma, PM MUDRA और Stand-Up India जैसी योजनाओं से जोड़कर उन्हें अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 18 कमिश्नरियों में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र संचालित करने के आदेश दिए गए हैं. गोरखपुर में भी यह सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के कैंपस में प्रारंभ हो गया है. ये दिव्यांगजन के कल्याण के लिए किए जा रहे वे प्रयास हैं, जिन्हें डबल इंजन सरकार आगे बढ़ा रही है.

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में Cochlear Implant जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पहचान की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. किसी बच्चे में इसकी आवश्यकता की पहचान होने पर ₹6 लाख तक का खर्च डबल इंजन सरकार वहन करती है और Speech Therapy के लिए भी परिवार को सहयोग देती है. 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को मजबूत कर उन्हें उनका कार्ड भी उपलब्ध कराया गया है.



उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने किसी भी योजना में व्यक्ति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा आदि का कभी भेदभाव नहीं किया. सिर्फ एक लक्ष्य रहा, सबका साथ और सबका विकास. सबका विश्वास और सबका प्रयास.



उन्होंने कहा कि शारीरिक चुनौती प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बन सकती. प्रतिभा को दया नहीं, अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सही साधन और प्रशिक्षण मिले तो प्रतिभा अपनी क्षमता की ऊंचाई तक पहुंच सकती है.


उन्होंने कहा वर्ष 2026-27 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिविर लगाकर पेंशन से छूटे दिव्यांगजनों को योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान मजबूत कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां दिव्यांगजन के लिए दो विश्वविद्यालय संचालित हैं. लखनऊ में डॉ. शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विश्वविद्यालय और चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं.

कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में साढ़े नौ वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है.


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