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सीएम योगी का अफसरों को अल्टीमेटम: शिकायत लेकर आने वाले हर व्यक्ति को 24 घंटे में मिले संतोषजनक जवाब

मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वॉड को पूरी तरह सक्रिय करने का हुक्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन की समस्याओं के प्रति अधिकारियों को संवेदनशील रहने और उनके समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में उतरें और जनता से सीधा संवाद करें. इसके साथ ही शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए. शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और जनसुविधाओं का जायजा लिया.

त्योहारों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रहे दुरुस्त: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा, सुगम यातायात और जनसुविधाओं में किसी भी स्तर पर जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. बैठक में उन्होंने कहा कि बीट आरक्षी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता और ईमानदारी से निभाए. कस्बों और नगरों में यातायात जाम की स्थिति न बनने पाए ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. नवरात्र से छठ तक जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं गश्त में शामिल होकर नागरिकों से संवाद स्थापित करें.

विंध्याचल से सीतापुर तक तैनात रहेंगे अतिरिक्त कर्मी. (Photo Credit: ETV Bharat) महिला सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वॉड पर जोर: महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक थाने में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के साथ उन्हें आवश्यक सहायता, परामर्श और विधिक सहयोग मुहैया कराया जाए. स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाने और एंटी रोमियो स्क्वॉड की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है ताकि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए.