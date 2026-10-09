सीएम योगी का अफसरों को अल्टीमेटम: शिकायत लेकर आने वाले हर व्यक्ति को 24 घंटे में मिले संतोषजनक जवाब
अफसरों को आम जनता की शिकायतों का 24-घंटे में निस्तारण करने और नवरात्र से छठ तक जमीनी स्तर पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 11:00 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन की समस्याओं के प्रति अधिकारियों को संवेदनशील रहने और उनके समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में उतरें और जनता से सीधा संवाद करें. इसके साथ ही शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए. शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और जनसुविधाओं का जायजा लिया.
त्योहारों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रहे दुरुस्त: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा, सुगम यातायात और जनसुविधाओं में किसी भी स्तर पर जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. बैठक में उन्होंने कहा कि बीट आरक्षी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता और ईमानदारी से निभाए. कस्बों और नगरों में यातायात जाम की स्थिति न बनने पाए ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. नवरात्र से छठ तक जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं गश्त में शामिल होकर नागरिकों से संवाद स्थापित करें.
महिला सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वॉड पर जोर: महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक थाने में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के साथ उन्हें आवश्यक सहायता, परामर्श और विधिक सहयोग मुहैया कराया जाए. स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाने और एंटी रोमियो स्क्वॉड की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है ताकि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए.
देवी मंदिरों में सुरक्षा और निर्बाध बिजली के इंतजाम: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 19 अक्टूबर को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है. विंध्याचल धाम, देवीपाटन शक्तिपीठ, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी और सीतापुर के मां ललिता देवी शक्तिपीठ में अतिरिक्त कार्मिक तैनात किए जाएंगे. इन सभी प्रमुख स्थलों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी. शोभायात्रा और विसर्जन मार्गों पर मांस और मदिरा की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी.
15 दिनों में निपटाए जाएं राजस्व के मामले: बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दाखिल-खारिज, पैमाइश, वरासत तथा जाति व आय प्रमाणपत्र से जुड़े मामलों का तय समयसीमा में निस्तारण हो. निर्विवाद राजस्व मामलों को अधिकतम 15 दिनों में निपटाया जाए और प्रत्येक तहसील में लंबित प्रकरणों की सूची सार्वजनिक की जाए. यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी. सड़कों की मरम्मत और कटिंग से जुड़ी सभी समस्याओं को 31 अक्टूबर तक हर हाल में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं.
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