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डिफेंस कॉरिडोर का हब बनेगा चित्रकूट: सीएम योगी बोले- यहां बने शस्त्रों से देश के जवान करेंगे सीमाओं की रक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय दौरे पर चित्रकूट को 951 करोड़ रुपये की 124 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी.

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सीएम योगी का चित्रकूट दौरा: 951 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:12 PM IST

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चित्रकूट: धर्म नगरी चित्रकूट में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने सबसे पहले चित्रकूट इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. और इसके बाद चित्रकूट के विकास को रफ्तार देने के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इन सभी परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि दी गई है.

करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात: चित्रकूट इंटर कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 951 करोड़ रुपये की 124 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है. जिसमें मानिकपुर में नवीन संकेत जूनियर हाईस्कूल सरहट, दिव्यांग विभाग और सर्किट हाउस शामिल हैं.

अयोध्या और बनारस की तर्ज पर चमकेगा चित्रकूट: सीएम योगी (Video Credit: ETV Bharat)

इसके साथ ही अंतरराज्यीय सीमा 4 लेन मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का निर्माण भी कराया गया है. विभिन्न विभागों द्वारा विधानसभा चित्रकूट के 22 एवं विधानसभा मऊ मानिकपुर के 27 क्षेत्रों में कुल 49 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है.

खेल और सुरक्षा को मिलेगी गति: इसके साथ ही उन्होंने जनपद चित्रकूट के विकास को गति प्रदान करने के लिए कई अहम शिलान्यास भी किए हैं. इसके तहत स्पोर्ट स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण और राजकीय इंटर कालेज बड़ी मडैयन का कार्य शुरू होगा. साथ ही नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर सहित चित्रकूट की विधानसभा मऊ मानिकपुर की कुल 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया.

लाभार्थियों को सौंपे गए चेक और चाबियां: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत विजय कुमार को मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसाय के लिए 5 लाख का चेक दिया गया है. वहीं कुमारी सत्यम मिश्रा को पेपर प्लेट मेकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख का डेमो चेक प्रदान किया गया है. पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र की ममता सोनी को स्मार्टफोन वितरित किया गया है ताकि वह रियल टाइम डाटा अपलोड कर सकें. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संगीता और शिव कुमार को उनके नए घर की डेमो चाभी सौंपी गई है.

चित्रकूट बनेगा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र: इसके साथ ही उन्होंने और भी कई लाभार्थियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत चेक प्रदान किए हैं. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चित्रकूट में विकास की गंगा को बढ़ाते हुए डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है. जिसके पूरा होने पर रक्षा सेनाओं के पास अपने ही देश में बने हुए आधुनिक हथियार होंगे. और देश की रक्षा का वह मुख्य केंद्र बिंदु आने वाले समय में हमारा चित्रकूट कहलाएगा.

चित्रकूट के शस्त्रों से होगी देश की रक्षा: अब देश के वीर जवान चित्रकूट में बने शस्त्रों का इस्तेमाल देश की सीमाओं की रक्षा में करेंगे. उन्होंने चित्रकूट के ऐतिहासिक विकास के लिए कहा कि हमारी सरकार ने महर्षि बाल्मीकि के आश्रम का जीर्णोद्धार किया है. इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली और प्रभु श्री राम की तपोस्थली पर काफी विकास कार्य किए गए हैं. और आने वाला समय ऐसा होगा जब चित्रकूट भी अयोध्या और बनारस की तर्ज पर चमकता हुआ नजर आएगा.

पहाड़ी पर एयरपोर्ट और दिल्ली की फ्लाइट: उन्होंने कहा कि चित्रकूट की पहाड़ी की चोटी पर खूबसूरत एयरपोर्ट केवल चित्रकूट में ही बन सकता था और यह सच हुआ है. बहुत जल्द चित्रकूट के इस नए एयरपोर्ट से देश की राजधानी दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट जोड़ी जाएगी. उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह वही पावन भूमि है जहां प्रभु श्री राम ने वास किया था. भगवान राम ने यहां के आदिवासियों और ऋषि मुनियों के साथ अपने वनवास का साढ़े ग्यारह वर्ष का लंबा समय बिताया था.

उपेक्षा के दौर से बाहर निकला चित्रकूट: दुर्भाग्य से आजादी के बाद से चित्रकूट का यह पावन क्षेत्र एकदम से उपेक्षित और विकास से दूर हो गया था. लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद से यह क्षेत्र विकास की एक नई और गौरवशाली राह लिख रहा है. हमारे द्वारा ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब राज्य शासन के अधीन लेकर सरकारी विश्वविद्यालय बना दिया गया है. आज मैं विशेष रूप से चित्रकूट में चल रहे विकास कार्यों का धरातल पर रिव्यू लेने आया हूं.

सीएम योगी ने प्रधानाचार्य की तारीफ की: उन्होंने अपने संबोधन में चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की. उनका कहना है कि चित्रकूट में यह एक ऐसा पहला और ऐतिहासिक विद्यालय है जहां एक साथ 7000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में कहा कि अगर चित्रकूट में 2024 में हमारी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी होती तो आज चित्रकूट का नजारा कुछ और होता. हालांकि उनका दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में चित्रकूट पूरी तरह से अयोध्या और बनारस की तर्ज पर भव्य दिखाई देगा.

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