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54 साल के हुए आदित्यनाथ :कड़े फैसलों, उपलब्धियों और विवादों के 9 साल, संन्यासी से ‘ग्लोबल ब्रांड’ बनने तक का सफ़र

आज 5 जून को योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन मनाया जा रहा. ( Etv Bharat )

योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्व की छवि को विकास से जोड़ दिया और लगातार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया.जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प, ब्रज क्षेत्र का विकास और प्रयागराज का दिव्य-भव्य कुंभ इसके प्रमुख उदाहरण हैं.

योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध और माफ़िया राज को धूल चटाना है। 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत अपराधियों की संपत्तियों पर बुल्डोजर चलाने की उनकी नीति इतनी असरदार रही कि देश के बाक़ी राज्यों और विदेशों तक में अपराध नियंत्रण के लिए इस 'बुल्डोजर मॉडल' की मांग होने लगी.

कई उतार-चढ़ाव से गुज़रते हुए मार्च 2017 में जब बीजेपी को प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला,तब सबकी नज़रें मुख्यमंत्री के ऐलान पर टिकी हुई थी। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के लोग चकित रह गए, जब इस पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ. उन्होंने जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो आलोचकों ने उनके प्रशासनिक तजुर्बे पर सवाल उठा दिए थे. लेकिन,अपने सख़्त और एक के बाद अपने चौंकाऊ फैसलों से आलोचकों को अवाक कर दिया,बल्कि मार्च 2022 में जब चुनाव हआ,तो दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भी की. जून 2026 तक उनके सत्तानसीन होने का यह 10 वां वर्ष है और यूपी की कमान वह जिस मुस्तैदी से संभाल रहे हैं,उससे लगता है कि सत्ता पर उनकी पकड़ आज भी बेहद मज़बूत है। योगी आदित्यनाथ राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का ऐतिहासिक कीर्तिमान भी अपने नाम कर चुके हैं.

लखनऊः आज 5 जून है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था. साल 1994 में महज़ 22 साल की उम्र में अपनी सांसारिक जीवन को अलविदा कहते हुए नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ में दीक्षा लेने वाले योगी आदित्यनाथ की अबतक की यात्रा अविश्वसनीय रूप से असाधारण रहा है. योगी आदित्यनाथ केवल 26 साल की उम्र में 1998 में देश के सबसे युवा सांसद बन गए थे। लगातार पांच बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया है.

योगी आदित्यनाथ की जीवनी. (etv bharat)

एक्सप्रेसवे प्रदेश' और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति

योगी राज में उत्तर प्रदेश की पहचान 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' की बन गई है. पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर काम तेज़ी से जारी है।नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कई शहरों में मेट्रो सर्विस इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़बरदस्त बदलाव की साक्षी हैं.

बुलडोजर मॉडल की वजह से चर्चा में हैं योगी आदित्यनाथ. (etv bharat file photo)

1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य

इस समय उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका मानी जा रही है.यूपी की इसे सबसे बड़ी आर्थिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है. राज्य में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' हुए हैं और इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपये का निवेश हक़ीक़त की शक्ल अख़्तियार कर गया है. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के तहत स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाज़ार हासिल हुआ है.

जनता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ. (etv bharat file photo)

राशन-प्रशासन और महिला सुरक्षा

प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर नकेल डालने की कोशिश हुई है और पारदर्शिता के लिए डिजिटल राशन वितरण प्रणाली को लागू किया गया है. इसके अलावा 'मिशन शक्ति' जैसे कड़े क़दमों से महिला सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है. हालांकि, मथुरा बलात्कार कांड और उन्नाव कांड योगी प्रशासन और सरकार के चेहरे पर एक बदनुमा दाग़ भी है.

पूजन अर्चन करते सीएम योगी. (etv bharat file photo)

दूसरा पहलू: विपक्ष के आरोप और विवाद

जहां योगी आदित्यनाथ की एक सख़्त प्रशासक के रूप में तारीफ़ होती है, वहीं उनके कार्यकाल को विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों के कड़े विरोध और तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा है.

राम मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ. (etv bharat file photos)

ये सवाल हैं:

एनकाउंटर नीति

उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराधियों को लेकर 'ठोक दो' नीति और पुलिस एनकाउंटर्स पर समाजवादी पार्टी (SP), कांग्रेस और जैसे विपक्षी दलों को कड़ा ऐतराज़ रहा है। विपक्ष निरंतर आरोप लगाता रहा है कि सरकार क़ानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर पा रही है और इसके बजाय "फ़र्ज़ी एनकाउंटर" पर यक़ीन कर रही है। इस मामले में जाति विशेष और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के आरोप भी सरकार पर लगते रहे हैं। कई बार मानवाधिकार संगठन भी इन एनकाउंटर्स पर सवाल उठाते हुए न्यायिक जांच की मांग उठाते रहे हैं ।

यूपी में बाबा का बुलडोजर चर्चा में. (etv bharat file photos)

बुलडोजर जस्टिस

योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि अपराधियों के घरों पर बुल्डोजर चला दिया जाए और इसका पालन हमेशा होते देखा जाता रहा है। विपक्ष से 'न्यायपालिका के अधिकार का हनन' और 'अवैध' क़रार देता रहा है। आलोचकों का कहना है कि बिना कोर्ट के निर्णय के किसी का घर इस तरह से गिरा देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह के एक्शन से किसी एक अपराधी या आरोपी का ख़ामियाज़ा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है,जो क़ानून के लिहाज़ से ठीक नहीं है।

बेरोज़गारी और पेपर लीक

सरकार युवाओं और रोज़गार के फ्रंट पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और परीक्षाओं के कैंसिल होने पर विपक्ष ने सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर तीखे हमले किए और युवाओं के भविष्य से बेदर्द खिलवाड़ का आरोप लगाया है।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष का यह सबसे बड़ा आरोप है। विपक्ष अक्सर सीएम योगी के ध्रुवीकरण को लेकर अलग-अलग बयानों और '80 बनाम 20' जैसे चुनावी नारों पर सख़्त आपत्ति जताता रहा है। सीएम योगी पर आलोचकों का आरोप है कि वह विकास के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं.

अपनी यात्रा बतौर संन्यासी शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ ने स्वयं को सुशासन के प्रतीक के रूप में स्थापित ज़रूर किया है, लेकिन लोकतंत्र में उनके कड़े तौर तरीक़ों को लेकर उन पर कई तरफ़ से ऊंगलियां भी उठती रही हैं





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