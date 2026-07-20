बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा- "ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज से पाकिस्तान और उसके आका की नींद उड़ी"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में कहा कि आज यूपी में कट्टा नहीं ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिससे पाकिस्तान थर-थर कांपता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 3:18 PM IST
बाराबंकी: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी में 542 करोड़ रुपये की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर सियासी तीर चलाए.
मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि सनातन सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं. अगर सनातन पर कोई खतरा आएगा तो कोई भी बच नही पायेगा.
हमने भारत के विरासत के प्रतीक, बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 20, 2026
-मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/lh0Lxkj0SA
सपा और कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री: इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने जनता को याद दिलाते हुए कहा कि जब भी आप सब पर कोई संकट आता है, सपा और कांग्रेस वालों की बोलती बंद हो जाती है. उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि यही उदासीनता वजह रही कि आज तक क्षेत्र में विकास कार्य नही हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जनता का पैसा सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्रीवॉल पर खर्च होता था.
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज जनपद बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन किए।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 20, 2026
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लोधेश्वर महादेव मंदिर के निर्माणाधीन कॉरिडोर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। pic.twitter.com/FD3J9rXvql
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अराजकता का अंत: सीएम योगी ने कहा कि कब्रिस्तान पर पैसा खर्च करना विपक्षी दलों के लिए धर्मनिरपेक्षता का मानक बन गया था. हमें ऐसी तुष्टिकरण वाली धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंककर सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत का निर्माण करना पड़ेगा. जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, असल में वे समाज में अराजकता फैलाते थे. ये वही लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में अपने गुर्गों से व्यापारियों से अवैध वसूली करवाते थे.
महान खिलाड़ी के.डी. सिंह 'बाबू' ने अपना संपूर्ण जीवन हॉकी को समर्पित किया। वे हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत हैं।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 20, 2026
हम बाराबंकी स्थित के.डी. सिंह 'बाबू' की हवेली को संरक्षित कर उनकी स्मृतियों को पुनर्जीवित करेंगे। वहां हम उनके नाम पर म्यूजियम का निर्माण करेंगे।
-मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/0rELTkTqmT
कट्टा छोड़ अब बन रही ब्रह्मोस मिसाइल: उन्होंने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने गांव-गांव और शहर-शहर अवैध कट्टा बनवाना शुरू करा दिया था. उन्ही अवैध कट्टों और बमों के दम पर कभी व्यापारी लूटा जाता था, तो कभी किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था. लेकिन आज यूपी की तस्वीर बदल चुकी है और अब यहाँ कट्टा-बम नही बल्कि लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के तहत 'ब्रम्होस मिसाइल' बन रही है. इस मिसाइल की मारक क्षमता और आधुनिक तकनीक आज के नए भारत की असली ताकत को दर्शाती है.
पाकिस्तान और उसके आकाओं में खौफ: मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की आवाज सुनकर पाकिस्तान और उसके आका बाप-बाप चिल्लाते हैं. एक बार जब यह मिसाइल चलती है, तब सीमा पार बैठे आतंकियों से लेकर उनके आकाओं तक सबकी नींद उड़ जाती है. यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते आज के सशक्त और सुरक्षित भारत की महाशक्तिशाली ताकत है. इस जनसभा से पहले मुख्यमंत्री योगी ने प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया.
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