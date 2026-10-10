बलरामपुर में सीएम योगी, बोले- "बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल या जहन्नुम ही रास्ता"
बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 803 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:29 PM IST
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा क्षेत्र के कालु बनकट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जिले के विकास को नई गति देते हुए 803 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 78 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप, आवास स्वीकृति पत्र और स्वरोजगार के लिए चेक भी बांटे. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय बलरामपुर की पहचान पिछड़े जिलों में होती थी, लेकिन अब यह क्षेत्र संभावनाओं के नए आयाम गढ़ रहा है.
विपक्ष पर साधा निशाना, ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर घेरा: विपक्ष पर सियासी हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने पर ये दल इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, जबकि हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देने लगते हैं. उन्होंने कहा कि सपा का 'पीडीए' वास्तव में 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' है, जिसके एजेंडे में परिवार के अलावा किसी के लिए कोई स्थान नहीं है.
राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एक सीट परिवार के सदस्य को दी गई और दूसरी धनबल के आधार पर बांटी गई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता अराजकता और परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह नकार चुकी है.
अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, कानून से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जिससे आम नागरिक भय के साये में जीते थे. अब प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज है और सरकार अपराध तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल या जहन्नुम के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत विरोधी या अवैध गतिविधियों को भी किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा.
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता बलरामपुर और भविष्य की योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. बलरामपुर में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और अटल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना, बेहतर सड़क संपर्क, रिंग रोड और जनजातीय संग्रहालय के जरिए क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है. आने वाले समय में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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