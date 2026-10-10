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बलरामपुर में सीएम योगी, बोले- "बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल या जहन्नुम ही रास्ता"

बलरामपुर अब आकांक्षात्मक जनपद से बढ़कर संभावनाओं का जिला बन चुका है: मुख्यमंत्री योगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा क्षेत्र के कालु बनकट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जिले के विकास को नई गति देते हुए 803 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 78 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप, आवास स्वीकृति पत्र और स्वरोजगार के लिए चेक भी बांटे. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय बलरामपुर की पहचान पिछड़े जिलों में होती थी, लेकिन अब यह क्षेत्र संभावनाओं के नए आयाम गढ़ रहा है.

विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat) विपक्ष पर साधा निशाना, ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर घेरा: विपक्ष पर सियासी हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने पर ये दल इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, जबकि हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देने लगते हैं. उन्होंने कहा कि सपा का 'पीडीए' वास्तव में 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' है, जिसके एजेंडे में परिवार के अलावा किसी के लिए कोई स्थान नहीं है. सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां. (Photo Credit: ETV Bharat) राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एक सीट परिवार के सदस्य को दी गई और दूसरी धनबल के आधार पर बांटी गई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता अराजकता और परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह नकार चुकी है.