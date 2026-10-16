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लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कांग्रेस पर हमला बोल जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं.

सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन का स्वप्न देखने वाली शक्तियां युवाओं के हाथों में राष्ट्र निर्माण की मशाल के स्थान पर अराजकता के औजार थमाना चाहती हैं.