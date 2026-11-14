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सीएम योगी के तीन बड़े ऐलान: वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी, 50 लाख तक स्टांप ड्यूटी छूट और शहीद आश्रितों को घर के पास नौकरी

मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ कैंट में हजारों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बीच पहुंचकर तीन बड़ी घोषणाएं कीं. इन घोषणाओं में वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्टांप ड्यूटी में अधिक छूट देने और शहीदों के परिवारों को उनके घर के नजदीक नौकरी देने का वादा शामिल है. अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं.

ऐसे में गैर-सियासी मंच से हुई इन घोषणाओं को लेकर ईटीवी भारत ने पूर्व सैन्य अधिकारियों और पूर्व सैनिकों से खास बातचीत की और जाना कि वे सरकार के इस कदम को किस नजरिए से देखते हैं.

घोषणाओं पर अमल को लेकर कुछ पूर्व सैनिकों को संदेह: हालांकि, सभी पूर्व सैनिकों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं रही. पूर्व सैनिक राजपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कैंट क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं, अगर वे जमीन पर उतरती हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी. लेकिन उन्हें इन घोषणाओं पर अमल को लेकर संदेह है. उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर होता है. अब यह देखना होगा कि सरकार इन वादों को कितनी गंभीरता से पूरा करती है.

वीर नारियों और सैन्य परिवारों को मिलेगा लाभ: अर्जुन सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन और मंच से की गई घोषणाएं दोनों ही सराहनीय हैं. इन फैसलों से पूर्व सैनिकों के साथ-साथ उनके परिवारों और वीर नारियों को भी लाभ मिलेगा. सूबेदार मेजर भीम सिंह बिष्ट ने भी मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह सैन्य परिवारों के हित में घोषणाएं की हैं, उससे सभी पूर्व सैनिक खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इन फैसलों से सैन्य परिवारों को वास्तविक लाभ मिलेगा.

पूर्व सैनिकों के लिए घोषणाओं को बताया कल्याणकारी: रिटायर्ड कर्नल तोमर ने भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हित में बताया. उन्होंने कहा कि वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने और स्टांप ड्यूटी में छूट बढ़ाने का फैसला बेहद सराहनीय है. उनके मुताबिक, इन घोषणाओं से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलेगी. वहीं, सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में सेना से जुड़े परिवारों के बारे में इतनी गंभीरता से सोचने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा.

सिविलियन और सेना के बीच बढ़ता संपर्क सराहनीय: मेरठ सब एरिया के पूर्व कमांडर ब्रिगेडियर सुभाष चंद्र जौहर ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया. उन्होंने बताया कि वे वर्ष 1992 से 1994 तक मेरठ में तैनात रहे हैं और उस समय इस तरह की रैलियां बहुत कम देखने को मिलती थीं. उन्होंने कहा, "मैं यह देखकर बेहद प्रसन्न हूं कि आम नागरिकों का संपर्क सशस्त्र बलों के साथ लगातार बढ़ रहा है." उनके मुताबिक, सेना और सैन्य परिवारों के सम्मान के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है, वह सराहनीय है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया.

सीएम योगी ने कहा- सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता: शनिवार को क्रांतिधरा मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेगा पूर्व सैनिक रैली में सैन्य परिवारों का दिल जीतने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि एक सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, बल्कि उसकी वर्दी बदलती है, उसका संकल्प नहीं. मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक तीन बड़ी घोषणाएं कर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण और सम्मान के लिए गंभीर है. इन घोषणाओं को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों और सैनिकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं.

पहली घोषणा: वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी को दोगुना करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं को फिलहाल 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 12 हजार रुपये वार्षिकी मिलती है, जिसे अब दोगुना किया जाएगा. इसी तरह महावीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली 31 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 2 लाख 37 हजार रुपये की वार्षिकी भी दोगुनी की जाएगी. वीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली 20 लाख 80 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 1 लाख 37 हजार रुपये की वार्षिकी में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

इसके अलावा अशोक चक्र के लिए 32 लाख 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 1 लाख 50 हजार रुपये की वार्षिकी, कीर्ति चक्र के लिए 19 लाख 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 1 लाख 30 हजार रुपये की वार्षिकी तथा शौर्य चक्र के लिए 16 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 65 हजार रुपये की वार्षिकी को भी दोगुना करने की घोषणा की गई. सेना मेडल के लिए 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 14 हजार रुपये की वार्षिकी भी दोगुनी होगी. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल के लिए 3 लाख 12 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 12 हजार रुपये की वार्षिकी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल के लिए 2 लाख 60 हजार रुपये की एकमुश्त राशि और 11 हजार रुपये की वार्षिकी तथा युद्ध सेवा मेडल के लिए 83 हजार 200 रुपये की एकमुश्त राशि और 10 हजार रुपये की वार्षिकी को भी दोगुना किया जाएगा.

क्रांतिधरा मेरठ में सीएम योगी का पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा तोहफा. (Photo Credit: ETV Bharat)

दूसरी घोषणा: स्टांप ड्यूटी में छूट की सीमा 50 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों और उनके आश्रितों की संपत्ति से जुड़ी की. उन्होंने कहा कि अभी तक इन परिवारों को संपत्ति की रजिस्ट्री पर 20 लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती थी. इस सीमा को बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये करने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस संबंध में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से प्रस्ताव आया था. सरकार का मानना है कि इस फैसले से पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को संपत्ति खरीदने के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी.

तीसरी घोषणा: शहीद परिवारों को घर के नजदीक मिलेगी नौकरी

तीसरी बड़ी घोषणा शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी देने से जुड़ी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिक लंबे समय तक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और इस दौरान अपने परिवार से दूर रहते हैं. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि शहीदों के परिवारों को हरसंभव सहायता मिले. इसी दिशा में अब शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उनके गृह जनपद या नजदीकी जिले में खाली पद के अनुसार नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के साथ अन्य सरकारी विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

अग्निवीरों को भी साधने की कोशिश, यूपी पुलिस में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण: पूर्व सैनिकों के लिए घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को लेकर भी बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा. इस घोषणा से सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को पुलिस में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग और गंभीर है. उन्होंने दावा किया कि यूपी एटीएस देवबंद से लेकर सीमावर्ती जिलों तक आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहा है.

घोषणाओं से सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश: कुल मिलाकर, मेरठ में पूर्व सैनिकों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान, आर्थिक सहायता और रोजगार से जुड़ी तीन बड़ी घोषणाएं कीं. कार्यक्रम भले ही गैर-सियासी मंच पर हुआ, लेकिन इन फैसलों के जरिए सरकार ने हजारों सैन्य परिवारों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की. पूर्व सैनिकों ने इन घोषणाओं का स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने इनके जमीन पर उतरने को लेकर सवाल भी उठाए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन घोषणाओं को कब और किस तरह लागू करती है.

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