दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार का तोहफा, 1.89 करोड़ परिवारों को मिलेगी मुफ्त गैस रिफिल की सुविधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लाने की घोषणा की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 9:08 PM IST
लखनऊ/फर्रुखाबाद/औरैया/फिरोजाबाद: दीपावली पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र उज्ज्वला परिवारों के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी जारी की. इससे पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग पैकेज लाने की भी घोषणा की.
किसानों को जल्द मिलेगा विशेष राहत पैकेज: लोकभवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी देने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जल्द ही किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लाएगी. इससे प्रदेश के करीब तीन करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अल नीनो और असमय चक्रवात जैसी परिस्थितियों के कारण किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले 15 दिनों में दो बार हुई भारी बारिश, आंधी और तूफान से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है.
किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जा रहा: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जा रहा है और उनके लिए अलग से राहत पैकेज भी तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जल्द विशेष पैकेज घोषित किया जाएगा. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे पहले से तय करें कि उन्हें कौन-सा काम शुरू करना है, सरकार उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग देगी.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, परिवार का सहारा बने और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम हो. उन्होंने लखपति दीदी और बीसी सखी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब उद्योगों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
मंडियों और श्रमिक अड्डों पर मिलेगा सस्ता भोजन: मुख्यमंत्री ने किसानों और श्रमिकों को सस्ती दरों पर सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को अब भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. किसान टोकन मनी देकर सम्मानपूर्वक भरपेट भोजन कर सकेंगे. इसी तरह निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए विकसित किए जा रहे श्रमिक अड्डों पर भी सस्ते भोजन की व्यवस्था की जाएगी.
उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगी 650 रुपये की बचत: मुख्यमंत्री ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत 983 रुपये 45 पैसे है. केंद्र सरकार की ओर से 335 रुपये 40 पैसे की सब्सिडी मिलने के बाद लाभार्थियों को 648 रुपये 55 पैसे चुकाने पड़ते हैं. दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार ने लाभार्थियों की ओर से यह धनराशि सीधे गैस कंपनियों को उपलब्ध करा दी है. इससे पात्र परिवारों को सिलेंडर रिफिल कराने के लिए अपनी जेब से कोई भुगतान नहीं करना होगा और प्रत्येक परिवार को करीब 650 रुपये की बचत होगी.
2016 में शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करना भी बड़ी चुनौती थी. लोगों को कनेक्शन के लिए 25 हजार से 50 हजार रुपये तक ब्लैक में देने पड़ते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है.
कानून-व्यवस्था में सुधार का किया दावा: सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान दंगे, कर्फ्यू और अराजकता का माहौल रहता था. बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और व्यापारियों को भय के वातावरण में काम करना पड़ता था. बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन आज सुरक्षा के बेहतर माहौल में बाजारों में रौनक है और लोग उत्साह के साथ त्योहार मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब कोई राह चलती बेटी से छेड़छाड़ करने, व्यापारी से जबरन वसूली करने या दंगा करने का साहस नहीं कर सकता.
गरीबों और श्रमिकों के लिए भी योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को रसोई गैस, बिजली, सड़क, पेयजल, उपचार और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसर तैयार किए जा रहे हैं. वहीं, श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है.
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे.
फर्रुखाबाद में 1.65 लाख लाभार्थियों को मिलेगी सब्सिडी: लखनऊ में हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में दिखाया गया. यहां विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए. कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का संबोधन और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा. इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी अनिल यादव ने जिले में योजना की प्रगति और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक फर्रुखाबाद में कुल 1,65,786 पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के 96,947, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के 19,813 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के 49,026 लाभार्थी शामिल हैं. योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप उपलब्ध कराया जाता है. इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के धुएं से राहत दिलाना है.
होली और दीपावली पर मिलते हैं दो मुफ्त सिलेंडर: जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर दो मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की थी. इसके लिए सब्सिडी अंतरण की व्यवस्था शुरू की गई, जिसके तहत गैस सिलेंडर रिफिल की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी सभी पात्र लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल का लाभ दिया जा रहा है. इसके लिए अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक पहला और जनवरी से मार्च 2027 तक दूसरा चरण निर्धारित किया गया है.
उन्होंने बताया कि दीपावली पर पहले चरण के तहत सभी पात्र उज्ज्वला लाभार्थियों को एक मुफ्त सिलेंडर रिफिल का लाभ दिया जा रहा है. वर्तमान में जिले में घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल का उपभोक्ता मूल्य 965 रुपये है. इसमें केंद्र सरकार की ओर से 323.24 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 641.76 रुपये की सब्सिडी अनुमन्य है. इस तरह पात्र उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर रिफिल की पूरी धनराशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है.
फर्रुखाबाद में 10.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी: जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत फर्रुखाबाद के 1,65,786 उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खातों में राज्य सरकार की ओर से कुल 10 करोड़ 58 लाख 90 हजार 400 रुपये की सब्सिडी भेजी जा रही है. इससे पात्र परिवारों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा मिलेगी. कार्यक्रम में विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर और अन्य अतिथियों ने पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक स्वच्छ रसोई ईंधन पहुंचाना है.
औरैया में 1.37 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे 8.93 करोड़ रुपये: औरैया जिले में भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को जिले के 1 लाख 37 हजार 613 लाभार्थियों के बैंक खातों में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के रूप में 8 करोड़ 93 लाख 10 हजार 837 रुपये की धनराशि अंतरित की गई. कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में हुए कार्यक्रम में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने 10 पात्र लाभार्थियों को चेक के माध्यम से सब्सिडी की धनराशि दी. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लखनऊ में हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सुना.
सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने कहा कि उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. पहले महिलाओं को लकड़ी और पारंपरिक ईंधन पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे निकलने वाले धुएं के कारण आंखों और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा रहता था. गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को इन परेशानियों से काफी राहत मिली है. भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे.
महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को मिल रही प्राथमिकता: पूर्व राज्यमंत्री एवं दिबियापुर विधायक लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा कर रही है. जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के 1,37,613 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 8,93,10,837 रुपये भेजे गए हैं. कार्यक्रम में जिलाधिकारी बृजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी, भाजपा जिला प्रभारी दिनेश बाजपेई सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और योजना के लाभार्थी मौजूद रहे.
फिरोजाबाद में 2.41 लाख परिवारों को 15.67 करोड़ रुपये की राहत: फिरोजाबाद जिले के 2 लाख 41 हजार 993 उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए 15 करोड़ 67 लाख 77 हजार 585 रुपये की सब्सिडी दी गई है. मंगलवार को पालीवाल हॉल में हुए कार्यक्रम में लाभार्थियों को सब्सिडी वितरण की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन सभागार से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी की धनराशि अंतरित की. पालीवाल हॉल में हुए कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष असीजा मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, उप जिलाधिकारी सदर सुदर्शन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी सिंह और योगेंद्र कुमार बाबा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं. सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है. उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत देने के साथ आर्थिक सहायता भी मिल रही है. उन्होंने कहा कि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने से योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र महिलाओं तक पहुंच रहा है.
शेष पात्र महिलाओं को भी योजना से जोड़ने के निर्देश: विधायक मनीष असीजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में योजना से वंचित पात्र लाभार्थियों का जल्द सत्यापन कराया जाए और उन्हें भी इसका लाभ दिलाया जाए. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुल 2,41,993 लाभार्थी हैं. प्रदेश सरकार ने इन परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने के लिए 15,67,77,585 रुपये की सब्सिडी आवंटित की है. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है.
राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था: जिलाधिकारी ने खाद्य एवं रसद विभाग में किए गए सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि अब राशन वितरण बायोमेट्रिक प्रणाली और पॉस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है. इससे राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आई है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए भी योजनाएं चला रही है. कार्यक्रम के दौरान मंच से 13 उज्ज्वला लाभार्थी महिलाओं सलोनी, नीरज देवी, तबस्सुम, शाहिदा, सुषमा, मीना, सायरा बानो, द्रोपती, हुसना बेगम, शारदा, रश्मि देवी, इन्द्रवती और सुमन देवी को चेक वितरित किए गए.
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