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दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार का तोहफा, 1.89 करोड़ परिवारों को मिलेगी मुफ्त गैस रिफिल की सुविधा

स्वच्छ ईंधन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/फर्रुखाबाद/औरैया/फिरोजाबाद: दीपावली पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र उज्ज्वला परिवारों के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी जारी की. इससे पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग पैकेज लाने की भी घोषणा की.

किसानों को जल्द मिलेगा विशेष राहत पैकेज: लोकभवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी देने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जल्द ही किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लाएगी. इससे प्रदेश के करीब तीन करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अल नीनो और असमय चक्रवात जैसी परिस्थितियों के कारण किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले 15 दिनों में दो बार हुई भारी बारिश, आंधी और तूफान से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है.

दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा, (Photo Credit: ETV Bharat) किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जा रहा: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जा रहा है और उनके लिए अलग से राहत पैकेज भी तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जल्द विशेष पैकेज घोषित किया जाएगा. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे पहले से तय करें कि उन्हें कौन-सा काम शुरू करना है, सरकार उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग देगी. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, परिवार का सहारा बने और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम हो. उन्होंने लखपति दीदी और बीसी सखी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब उद्योगों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान (Photo Credit: ETV Bharat) मंडियों और श्रमिक अड्डों पर मिलेगा सस्ता भोजन: मुख्यमंत्री ने किसानों और श्रमिकों को सस्ती दरों पर सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को अब भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. किसान टोकन मनी देकर सम्मानपूर्वक भरपेट भोजन कर सकेंगे. इसी तरह निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए विकसित किए जा रहे श्रमिक अड्डों पर भी सस्ते भोजन की व्यवस्था की जाएगी. उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगी 650 रुपये की बचत: मुख्यमंत्री ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत 983 रुपये 45 पैसे है. केंद्र सरकार की ओर से 335 रुपये 40 पैसे की सब्सिडी मिलने के बाद लाभार्थियों को 648 रुपये 55 पैसे चुकाने पड़ते हैं. दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार ने लाभार्थियों की ओर से यह धनराशि सीधे गैस कंपनियों को उपलब्ध करा दी है. इससे पात्र परिवारों को सिलेंडर रिफिल कराने के लिए अपनी जेब से कोई भुगतान नहीं करना होगा और प्रत्येक परिवार को करीब 650 रुपये की बचत होगी. प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए जल्द आएगा विशेष राहत पैकेज. (Photo Credit: ETV Bharat) 2016 में शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करना भी बड़ी चुनौती थी. लोगों को कनेक्शन के लिए 25 हजार से 50 हजार रुपये तक ब्लैक में देने पड़ते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है. कानून-व्यवस्था में सुधार का किया दावा: सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान दंगे, कर्फ्यू और अराजकता का माहौल रहता था. बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और व्यापारियों को भय के वातावरण में काम करना पड़ता था. बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन आज सुरक्षा के बेहतर माहौल में बाजारों में रौनक है और लोग उत्साह के साथ त्योहार मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब कोई राह चलती बेटी से छेड़छाड़ करने, व्यापारी से जबरन वसूली करने या दंगा करने का साहस नहीं कर सकता. दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा. (Photo Credit: ETV Bharat) गरीबों और श्रमिकों के लिए भी योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को रसोई गैस, बिजली, सड़क, पेयजल, उपचार और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसर तैयार किए जा रहे हैं. वहीं, श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे. प्रदेश भर के करोड़ों परिवारों के खातों में भेजी गई सिलेंडर सब्सिडी.. (Photo Credit: ETV Bharat) फर्रुखाबाद में 1.65 लाख लाभार्थियों को मिलेगी सब्सिडी: लखनऊ में हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में दिखाया गया. यहां विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए. कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का संबोधन और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा. इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी अनिल यादव ने जिले में योजना की प्रगति और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक फर्रुखाबाद में कुल 1,65,786 पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के 96,947, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के 19,813 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के 49,026 लाभार्थी शामिल हैं. योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप उपलब्ध कराया जाता है. इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के धुएं से राहत दिलाना है. फर्रुखाबाद, औरैया और फिरोजाबाद में दिखा उत्सव का माहौल (Photo Credit: ETV Bharat)