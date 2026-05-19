डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के घर सुंदरकांड का आयोजन; मुख्यमंत्री योगी सहित पूरा मंत्रिमंडल उमड़ा
उपमुख्यमंत्री के आवास पर मंगलवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 6:50 AM IST
लखनऊ: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया. ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरा मंत्रिमंडल उमड़ पड़ा.
मुख्यमंत्री योगी सहित सभी मंत्री यहां भक्ति भाव में डूबते-उतराते नजर आए. न केवल मंत्रिमंडल के सदस्य बल्कि वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए.
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने आज लखनऊ में ज्येष्ठ माह एवं पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ का प्रख्यात भजन गायक श्री अजय याग्निक जी के मुखारविंद से श्रवण किया। pic.twitter.com/GWV1vF8Z9g— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) May 18, 2026
उपमुख्यमंत्री के आवास पर मंगलवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा. मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी यहां उपस्थिति दर्ज कराई.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि आज आवास पर ज्येष्ठ माह एवं पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित विश्व विख्यात भजन गायक अजय याग्निक के मुखारबिंद से सुंदरकांड पाठ के पावन कार्यक्रम में पधारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया.
आज आवास पर ज्येष्ठ माह एवं पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित विश्व विख्यात भजन गायक श्री अजय याग्निक जी के मुखारबिंद से " सुंदरकांड पाठ" के पावन कार्यक्रम में पधारे यशस्वी मा० मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ "सुंदरकांड पाठ" का श्रवण करते हुए।@BJP4India @BJP4UP… pic.twitter.com/EJXRIiKXL8— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) May 18, 2026
उन्होंने बताया कि इस पुनीत अवसर पर मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सांसद, राज्यसभा डॉ. दिनेश शर्मा, राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बलदेव सिंह औलख, महापौर लखनऊ सुषमा खर्कवाल, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे.
VIP मूवमेंट से सड़क जाम: उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के घर पर सुंदरकांड और पूजापाठ का आयोजन रहा. VIP मूवमेंट की वजह से बंदरियाबाग और आसपास के मार्गों को डेढ़ घंटे तक ब्लॉक कर दिया गया. खुलने पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. कई मार्गों पर जाम लगा रहा. शाम 7 बजे के लोहिया पथ तक जाम लगा रहा. पुलिस की तमाम कोशिशें बेकार रहीं.
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