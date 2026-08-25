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अजय राय ने कहा- "सावन में मछली खाने का कोई एक फोटो या वीडियो दिखा दें सीएम योगी"

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सावन के महीने में हनुमान गढ़ी दर्शन के बाद मछली का लुत्फ उठाया. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अपने भाई के लिए न्याय मांगने के बजाय अजय राय एक माफिया के सामने घुटने टेक चुके थे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बीच इन दिनों तीखी जुबानी जंग छिड़ी हुई है. दो दिन पहले अयोध्या में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में निषाद समाज की तरफ से सावन माह में मछली बनवाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ.

अयोध्या कार्यक्रम विवाद पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष: मुख्यमंत्री के इन गंभीर बयानों से खफा कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर पर कहा कि वे एक सच्चे सनातनी और बाबा विश्वनाथ के अनन्य भक्त हैं. उन्होंने चुनौती दी कि अगर सावन के महीने में उनके मछली खाने का कोई भी फोटो या वीडियो मुख्यमंत्री के पास हो तो उसे देश के सामने उजागर करें. अजय राय ने स्पष्ट किया कि वह कार्यक्रम निषाद समाज का था और उन्होंने अपने समाज के लिए भोजन की व्यवस्था की थी. उन्होंने कहा कि वह न तो किसी माफिया के सामने झुके हैं और न ही कभी किसी के दबाव में दबने वाले इंसान हैं.

मैं केवल महादेव के सामने झुकता हूं: एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से घबरा गए हैं और इसी बौखलाहट में गलत आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि वे अपने सिद्धांतों के साथ खड़े हैं और केवल भगवान महादेव के सामने ही अपना शीश नवाते हैं. अपने भाई के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार हमेशा सत्य के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और रहेगा. उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के 'डरो मत, झुको मत' के संदेश पर अमल करते हुए सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे.

महंत राजू दास पर कार्रवाई की मांग: अजय राय ने अयोध्या में निषाद समाज से आने वाले कांग्रेस प्रवक्ता के साथ हुई अभद्रता का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान महंत राजू दास ने कांग्रेस प्रवक्ता और उनके परिवार को अपशब्द कहे. उन्होंने मुख्यमंत्री से महंत राजू दास पर तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की ताकि निषाद समाज का अपमान न हो. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि जिस भी टीवी डिबेट में महंत राजू दास शामिल होंगे, उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेगा.

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