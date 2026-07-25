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सीएम योगी का आगरा और जालौन दौरा आज; जनता कों देंगे 421 करोड़ की सौगात, ट्रैफिक एडवाइज़री जारी

प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, दोनों जिलों का विकास पकड़ेगा रफ्तार.

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सीएम योगी आगरा विजिट, आज 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:52 AM IST

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आगरा/जालौन: ताज नगरी और जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. सीएम शनिवार दोपहर 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे. सीएम आगरा को 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसके साथ ही जनसभा स्थल पर लगाई जा रही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी देखेंगे. ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक के साथ ही जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे. वहीं शनिवार को सीएम जालौन में उरई के इंदिरा स्टेडियम स्थित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 1273.96 करोड़ रुपये की 374 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

रविवार सुबह आगरा खंदारी कैंपस में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा और बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद आगरा से मैनपुरी के लिए विशेष वायुयान से रवाना हो जाएंगे. बता दें कि सीएम योगी के आगरा आगमन को शुक्रवार देर शाम तक मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और जिलाधिकारी मनीष बंसल के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी तैयारी में लगे रहे.

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी अधिकारियों को तैनाती स्थलों पर मौजूद रहने का निर्देश दिया. इसके साथ ही हेलीपैड के आसपास ऊंची इमारतों, टावरों और पेड़ों पर लाल झंडे लगाने के निर्देश भी दिए. मंच, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को देखा. सीएम योगी के जनसभा स्थल टाटा ग्राउंड में वाटरप्रूफ हैंगर तैयार किए गए हैं. जिससे यहां पर जनता को बारिश आने पर कोई परेशानी नहीं हो.

421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात: सीएम योगी कई विभागों की 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे. जिसमें 292.40 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. 93.81 करोड़ रुपये की लागत से 150 बेड वाले लेडी लॉयल अस्पताल का निर्माण, 79.15 करोड़ से सुभाष पार्क- मारुति एस्टेट के बीच सीएम ग्रिड रोड और 65.44 करोड़ से शास्त्रीपुरम में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही डीआईओएस का नया भवन, श्री कैलाश मंदिर का पर्यटन विकास, वर्किंग वूमेंस हॉस्टल और बल्केश्वर थीम पार्क का पुनर्निर्माण कार्य भी शामिल हैं.

17 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण: सीएम योगी जनसभा स्थल से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करके जनता को समर्पित करेंगे. जो करीब 50.06 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई हैं. जिससे बंदियों की सहूलियत के लिए जिला कारागार में लगभग 8 करोड़ रुपये से बनी नई बैरकें शामिल हैं. इसके साथ ही खंदारी बापू नगर में 57 लाख से बनी सीसी सड़क, 4.86 करोड़ से पालीवाल पार्क का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं. इसके साथ ही सिकंदरा में करोड़ों रुपये की लागत से बनी आरसीसी पुलिया और डक्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा.


सीएम का प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम-

  1. 25 जुलाई आज का कार्यक्रम-
  • दोपहर 3:40 बजे: आगरा के टाटा ग्राउंड के निकट बने हेलिपैड पर आगमन.
  • दोपहर 3:45 बजे: टाटा ग्राउंड कार्यक्रम जनसभा स्थल पर सीएम पहुंचेंगे.
  • दोपहर 3:45 से 4:45 बजे तक: विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास व जनसभा.
  • शाम 4:45 बजे: जनसभा स्थल टाटा ग्राउंड से प्रस्थान.
  • शाम 4:55 बजे: आयुक्त सभागार आगरा में पहुंचेंगे.
  • शाम 4:55 से 5:55 बजे तक: ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक.
  • 5:55 से 6:55 बजे तक: विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक. इसके बार रात्रि विश्राम.

    26 जुलाई (रविवार) का कार्यक्रम-
  • सुबह 10:20 बजे: सर्किट हाउस से प्रस्थान करेंगे.
  • सुबह 10:30 बजे: यूनिवर्सिटी कैंपस, खंदारी पहुंचेंगे.
  • सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक: शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे.
  • सुबह 11:30 बजे: शिवाजी ऑडिटोरियम से प्रस्थान करेंगे.
  • सुबह 11:50 बजे: खेरिया एयरपोर्ट, आगरा पहुंचेंगे.
  • सुबह 11:55 बजे: आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे.
  • मेट्रो, स्मार्ट सिटी और 'ग्रेटर आगरा' से आधुनिक और उद्योगों का नया हब बनी ताजनगरी.

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगरा विकास की नई इबारत लिखी है. ताजनगरी अब केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेजी से एक आधुनिक और औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुई है. शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलने वाला आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और घर-घर शुद्ध पानी पहुंचाने वाली गंगाजल परियोजना सबसे प्रमुख हैं. इसके साथ ही शहरी विस्तार के लिए 5,142 करोड़ रुपये की लागत वाली 'ग्रेटर आगरा' (10 हाई-टेक टाउनशिप) और 'अटलपुरम' जैसी महात्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं की शुरुआत हैं.

आगरा से बेहतर ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए आगरा सिविल एन्क्लेव (एयरपोर्ट) के नए टर्मिनल का निर्माण, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, ओडीओसी योजना से पेठा, गजक, आगरा का पराठा से आगरा के व्यंजनों और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत लेदर व हैंडीक्राफ्ट उद्योग को नई संजीवनी दी है. एसएन मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण और सीएम ग्रिड रोड जैसी सुविधाओं ने आगरा को पश्चिमी यूपी का एक प्रमुख आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बना दिया है.


यातायात और पार्किंग की व्यवस्था-

डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि पुलिस ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए टाटा ग्राउंड के आसपास 3 पार्किंग और जनसभा में आने वाली बसों, हल्के वाहनों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की है. बसें तोरा चौकी और सेल्फी प्वाइंट से निर्धारित मार्ग को जाएंगी.

  • फतेहाबाद से आने वाले मध्यम-भारी वाहन इनर रिंग रोड, रहनकलां, कुबेरपुर और गुतिला अंडरपास होकर शमसाबाद, इरादतनगर, सैंया, दिगनेर व रोहता की ओर निकाले जाएंगे.
  • रमाडा अंडरपास से तोरा चौकी और टाटा ग्राउंड की ओर मध्यम व भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
  • रमाडा अंडरपास की ओर से आने वाले हल्के वाहन तोरा चौकी, 125 फुटा रोड और कैला देवी धर्मकांटा होकर गंतव्य तक पहुंचेंगे। सेल्फी पॉइंट से आने वाले हल्के वाहन अपनी निर्धारित लेन से रमाडा की ओर जा सकेंगे.
  • यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से आने वाले भारी वाहन इनर रिंग रोड और गुतिला अंडरपास होकर शमसाबाद, इरादतनगर, सैंया, दिगनेर व रोहता की ओर जाएंगे.
  • शमसाबाद इनर रिंग रोड से आने वाले भारी वाहन रमाडा इनर रिंग रोड होकर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और कुबेरपुर की ओर भेजे जाएंगे.
  • 26 जुलाई के कार्यक्रम को देखते हुए 25 जुलाई की रात यमुना किनारा, जीवनी मंडी और वाटरवर्क्स के बीच ट्रांसपोर्ट गोदामों पर भारी वाहनों का प्रवेश और लोडिंग-अनलोडिंग प्रतिबंधित रहेगी.
  • 25 जुलाई को नो-एंट्री खुलने के बाद एत्माद्दौला, वाटरवर्क्स, सुल्तानगंज की पुलिया, पालीवाल पार्क समेत अन्य मागों से जीवनी मंडी और यमुना किनारा की ओर मध्यम व भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

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