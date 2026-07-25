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सीएम योगी का आगरा और जालौन दौरा आज; जनता कों देंगे 421 करोड़ की सौगात, ट्रैफिक एडवाइज़री जारी

आगरा/जालौन: ताज नगरी और जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. सीएम शनिवार दोपहर 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे. सीएम आगरा को 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसके साथ ही जनसभा स्थल पर लगाई जा रही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी देखेंगे. ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक के साथ ही जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे. वहीं शनिवार को सीएम जालौन में उरई के इंदिरा स्टेडियम स्थित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 1273.96 करोड़ रुपये की 374 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

रविवार सुबह आगरा खंदारी कैंपस में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा और बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद आगरा से मैनपुरी के लिए विशेष वायुयान से रवाना हो जाएंगे. बता दें कि सीएम योगी के आगरा आगमन को शुक्रवार देर शाम तक मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और जिलाधिकारी मनीष बंसल के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी तैयारी में लगे रहे.

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी अधिकारियों को तैनाती स्थलों पर मौजूद रहने का निर्देश दिया. इसके साथ ही हेलीपैड के आसपास ऊंची इमारतों, टावरों और पेड़ों पर लाल झंडे लगाने के निर्देश भी दिए. मंच, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को देखा. सीएम योगी के जनसभा स्थल टाटा ग्राउंड में वाटरप्रूफ हैंगर तैयार किए गए हैं. जिससे यहां पर जनता को बारिश आने पर कोई परेशानी नहीं हो.



421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात: सीएम योगी कई विभागों की 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे. जिसमें 292.40 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. 93.81 करोड़ रुपये की लागत से 150 बेड वाले लेडी लॉयल अस्पताल का निर्माण, 79.15 करोड़ से सुभाष पार्क- मारुति एस्टेट के बीच सीएम ग्रिड रोड और 65.44 करोड़ से शास्त्रीपुरम में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही डीआईओएस का नया भवन, श्री कैलाश मंदिर का पर्यटन विकास, वर्किंग वूमेंस हॉस्टल और बल्केश्वर थीम पार्क का पुनर्निर्माण कार्य भी शामिल हैं.

17 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण: सीएम योगी जनसभा स्थल से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करके जनता को समर्पित करेंगे. जो करीब 50.06 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई हैं. जिससे बंदियों की सहूलियत के लिए जिला कारागार में लगभग 8 करोड़ रुपये से बनी नई बैरकें शामिल हैं. इसके साथ ही खंदारी बापू नगर में 57 लाख से बनी सीसी सड़क, 4.86 करोड़ से पालीवाल पार्क का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं. इसके साथ ही सिकंदरा में करोड़ों रुपये की लागत से बनी आरसीसी पुलिया और डक्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा.





सीएम का प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम-