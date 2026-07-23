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"भक्ति के बिना जीवन में अराजकता और अज्ञानता है"; सीएम योगी ने कहा- "जय श्रीराम हमारे सनातन संस्कार का सम्बोधन"

श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: CM MEDIA Cell )

गोरखपुर : यूपी के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुवार से आयोजित सप्तदिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया. मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि जीवन में जहां भक्ति नहीं है, वहां अंधकार ही अंधकार है. भक्ति के बिना जीवन में अराजकता ही अराजकता और अज्ञानता ही अज्ञानता है. अंधकार, अराजकता और अज्ञानता से मुक्ति पाने का माध्यम भक्तिसम्मत ज्ञान ही है.

गोरखनाथ मंदिर और सीएम पीआर सेल से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का नाम ऐसा है जो हर भारतीय के मन और अंतःकरण में पूरी श्रद्धा एवं पूरी भक्ति से जुड़ा है. हर सनातनी के श्वास-श्वास में प्रभु श्रीराम बसते हैं. गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: CM MEDIA Cell) उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का नाम ऐसा है जिसे जीवन में बाल हो या वृद्ध, अधेड़ हो या जवान, गृहस्थ हो या विरक्त, हर कोई इस नाम को अपने नजदीक पाता है. जय श्री राम हमारे सनातन संस्कार का संबोधन है. जीवन में भक्ति के बिना अंधकार, अराजकता व अज्ञानता होती है. जीवन सुगमता को जानने के लिए हमें ज्ञान और भक्ति का अनुगामी बनना पड़ेगा. यह ज्ञान और भक्ति हमें श्रीराम कथा और श्रीमद्भागवत कथा जैसी पावन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होती है.