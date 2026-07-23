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"भक्ति के बिना जीवन में अराजकता और अज्ञानता है"; सीएम योगी ने कहा- "जय श्रीराम हमारे सनातन संस्कार का सम्बोधन"

गोरखनाथ मंदिर में गुरुवार से आयोजित सप्तदिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया.

श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: CM MEDIA Cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:38 PM IST

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गोरखपुर : यूपी के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुवार से आयोजित सप्तदिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया. मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि जीवन में जहां भक्ति नहीं है, वहां अंधकार ही अंधकार है. भक्ति के बिना जीवन में अराजकता ही अराजकता और अज्ञानता ही अज्ञानता है. अंधकार, अराजकता और अज्ञानता से मुक्ति पाने का माध्यम भक्तिसम्मत ज्ञान ही है.


गोरखनाथ मंदिर और सीएम पीआर सेल से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का नाम ऐसा है जो हर भारतीय के मन और अंतःकरण में पूरी श्रद्धा एवं पूरी भक्ति से जुड़ा है. हर सनातनी के श्वास-श्वास में प्रभु श्रीराम बसते हैं.

गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: CM MEDIA Cell)

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का नाम ऐसा है जिसे जीवन में बाल हो या वृद्ध, अधेड़ हो या जवान, गृहस्थ हो या विरक्त, हर कोई इस नाम को अपने नजदीक पाता है. जय श्री राम हमारे सनातन संस्कार का संबोधन है. जीवन में भक्ति के बिना अंधकार, अराजकता व अज्ञानता होती है. जीवन सुगमता को जानने के लिए हमें ज्ञान और भक्ति का अनुगामी बनना पड़ेगा. यह ज्ञान और भक्ति हमें श्रीराम कथा और श्रीमद्भागवत कथा जैसी पावन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होती है.

सीएम योगी ने श्रीराम कथा की महत्ता को समझाते हुए कहा कि देश के अंदर हम कहीं भी जाते हैं, चाहे कोई हिंदी भाषी हो अहिंदी भाषी, सबकी तरफ से अभिवादन का एक ही स्वर होता है "जय श्रीराम". पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में आपसी अभिवादन के लिए एक ही शब्द सुनाई देता है "राम राम जी".

श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु
श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु (Photo credit: CM MEDIA Cell)

उन्होंने कहा कि जय श्रीराम या राम राम जी का यह संबोधन हमारे सनातन संस्कार का संबोधन है. इस संबोधन ने हमारे संस्कार को तो जोड़ा ही, जीवन की हर परिस्थिति में मर्यादा की लक्ष्मणरेखा भी खींची. उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपने पावन धाम और तीर्थस्थलों से यह देश की हृदयस्थली के रूप में प्रतिष्ठित है. जीवन के किसी भी पक्ष में जब मर्यादा की बात होती है तो सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम और अयोध्या की ओर देखते हैं.

उन्होंने कहा कि जीवन के रहस्यों को समझने के लिए व्यक्ति अविनाशी काशी को देखता है. जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए लोग मथुरा-वृंदावन को देखते हैं. समरसता क्या होनी चाहिए, इसके दर्शन प्रयागराज में होते हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया चाहें जितना दुष्प्रचार कर ले, सनातन मूल्यों को जानने का अवसर उत्तर प्रदेश के तीर्थों में ही प्राप्त होता है.




श्रीराम कथा के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल तक बैंड-बाजे, शंख ध्वनि की गूंज तथा 151 वेदपाठी विद्यार्थियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीरामचरितमानस की पोथी शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ व यजमानगण ने व्यासपीठ की पूजा की.

इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए महंत राजूदास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, यजमान बैजनाथ जायसवाल, अमित जायसवाल, कई साधु-संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनीं फरियादें, त्वरित समाधान के आदेश

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